নেপালে ধ্বংসের মধ্যে উদ্ধারের লড়াই

নেপালে ধ্বংসের মধ্যে উদ্ধারের লড়াই
ভয়াবহ ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যার কাদাপানিতে মুহূর্তেই বদলে গেছে নেপালের নুয়াকোট জেলার চিত্র। এ ছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাগমাতি প্রদেশের তিব্বত সীমান্তবর্তী রসুয়া ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলা। কোথাও ঘরবাড়ি ডুবে আছে কাদায়, কোথাও সড়ক পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। উদ্ধারকর্মীরা ছুটছেন জীবিত ব্যক্তিদের সন্ধানে, আহত ব্যক্তিদের নেওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। আর স্বজনেরা ধ্বংসস্তূপের ভিড়ে খুঁজে ফিরছেন প্রিয়জনকে। আকস্মিক বন্যার পর এখন চলছে বেঁচে থাকার লড়াই আর নিখোঁজ ব্যক্তিদের খোঁজ।
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