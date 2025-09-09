নেপালে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ, আগুন, পদত্যাগ
নেপালে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, লিংকডইন, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ, এক্সসহ ২৬টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্ল্যাটফর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং দুর্নীতির প্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন জেন–জি তরুণেরা। গতকাল সোমবার বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে ১৯ জন নিহত হন। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কারফিউ জারি করেছে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা কারফিউ উপেক্ষা করে আজ মঙ্গলবারও রাস্তায় নামেন। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, কার্যালয়সহ গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় হামলা ও আগুন দেন বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি। নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে আজকের ছবির গল্প...
