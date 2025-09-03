সমরাস্ত্রে শক্তি প্রদর্শন চীনের
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ৮০তম বার্ষিকীতে আজ বুধবার বর্ণাঢ্য সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছে চীন। রাজধানী বেইজিংয়ে এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ছিল সমীহ জাগানো সব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের প্রদর্শনী। পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপাণাস্ত্র থেকে শুরু করে লেজারভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, রোবট যোদ্ধা এবং সামুদ্রিক ড্রোন সামনে এনে বাকি বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ভাষায় ‘অপ্রতিরোধ চীন’। ছবিতে চীনের সামরিক কুচকাওয়াজের কিছু মুহূর্ত:
