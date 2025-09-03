আন্তর্জাতিক

সমরাস্ত্রে শক্তি প্রদর্শন চীনের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার ৮০তম বার্ষিকীতে আজ বুধবার বর্ণাঢ্য সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছে চীন। রাজধানী বেইজিংয়ে এই কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে ছিল সমীহ জাগানো সব অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের প্রদর্শনী। পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপাণাস্ত্র থেকে শুরু করে লেজারভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, রোবট যোদ্ধা এবং সামুদ্রিক ড্রোন সামনে এনে বাকি বিশ্বকে বার্তা দিয়েছে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ভাষায় ‘অপ্রতিরোধ চীন’। ছবিতে চীনের সামরিক কুচকাওয়াজের কিছু মুহূর্ত:

১ / ১৩
যুদ্ধজাহাজ–বিধ্বংসী ওয়াইজে–১৫ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র
ছবি: রয়টার্স
২ / ১৩
সমীহ জাগানো ডিএফ–৫সি আন্তমহাদেশীয় কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র
ছবি: রয়টার্স
৩ / ১৩
কুচকাওয়াজে পিপলস লিবারেশন আর্মির নারী সেনারা
ছবি: এএফপি
৪ / ১৩
অত্যাধুনিক এইচএসইউ–১০০ সামুদ্রিক ড্রোন
ছবি: রয়টার্স
৫ / ১৩
উড়ে যাচ্ছে শেনইয়াং জে–১৫ এবং শেনইয়াং জে–৩৫ যুদ্ধবিমান (পেছনের দুটি)
ছবি: এএফপি
৬ / ১৩
লেজারভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সামনে এনেছে চীনের সামরিক বাহিনী
ছবি: রয়টার্স
৭ / ১৩
ড্রোন প্রদর্শন করেছে পিপলস লিবারেশন আর্মির ড্রোন গ্রুপ
ছবি: রয়টার্স
৮ / ১৩
সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপযোগ্য জেএল–৩ আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র
ছবি: রয়টার্স
৯ / ১৩
অত্যাধুনিক এইচএসইউ-১০০ সামুদ্রিক ড্রোনের আরেকটি সংস্করণ
ছবি: রয়টার্স
১০ / ১৩
যুদ্ধজাহাজ–বিধ্বংসী ওয়াইজে–১৭ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র
ছবি: রয়টার্স
১১ / ১৩
ডিএফ–৬১ পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন করে পিপলস লিবারেশন আর্মির স্ট্র্যাটেজিক স্ট্রাইক গ্রুপ
ছবি: রয়টার্স
১২ / ১৩
ডিএফ–১৭ হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের পাশে দাঁড়িয়ে পিপলস লিবারেশন আর্মির এক সদস্য
ছবি: রয়টার্স
১৩ / ১৩
কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পিপলস লিবারেশন আর্মির স্ট্র্যাটেজিক স্ট্রাইক গ্রুপ বিভিন্ন অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রদশ করে
ছবি: রয়টার্স
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আন্তর্জাতিক থেকে আরও দেখুন