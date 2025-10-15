কৃত্রিম দ্বীপে বর্ণিল এক্সপো
ব্যাপক আয়োজন ও অংশগ্রহণে সোমবার শেষ হলো জমজমাট বৈশ্বিক প্রদর্শনী ‘ওসাকা কানসাই এক্সপো ২০২৫’। বিশ্বজুড়ে নানা স্থানে চলমান বৈরিতা ও সংঘাতের মধ্যে ছয় মাস ধরে ভিন্ন এক জগতের দেখা মিলেছিল জাপানের কানসাই অঞ্চলের ওসাকায় নির্মিত কৃত্রিম ইউমেশিমা দ্বীপে। গত ১৩ এপ্রিল শুরু হওয়া এই এক্সপোতে ১৫৮টি দেশ ও ভূখণ্ডের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্যাভিলিয়নে সেখানে অবস্থান করেছিলেন পাশাপাশি। ছিল জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণও। বর্ণাঢ্য ওসাকা এক্সপোর ছবি তুলেছেন মঈনুল শাওন।
১ / ১৬
২ / ১৬
৩ / ১৬
৪ / ১৬
৫ / ১৬
৬ / ১৬
৭ / ১৬
৮ / ১৬
৯ / ১৬
১০ / ১৬
১১ / ১৬
১২ / ১৬
১৩ / ১৬
১৪ / ১৬
১৫ / ১৬
১৬ / ১৬