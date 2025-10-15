আন্তর্জাতিক

কৃত্রিম দ্বীপে বর্ণিল এক্সপো

ব্যাপক আয়োজন ও অংশগ্রহণে সোমবার শেষ হলো জমজমাট বৈশ্বিক প্রদর্শনী ‘ওসাকা কানসাই এক্সপো ২০২৫’। বিশ্বজুড়ে নানা স্থানে চলমান বৈরিতা ও সংঘাতের মধ্যে ছয় মাস ধরে ভিন্ন এক জগতের দেখা মিলেছিল জাপানের কানসাই অঞ্চলের ওসাকায় নির্মিত কৃত্রিম ইউমেশিমা দ্বীপে। গত ১৩ এপ্রিল শুরু হওয়া এই এক্সপোতে ১৫৮টি দেশ ও ভূখণ্ডের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ প্যাভিলিয়নে সেখানে অবস্থান করেছিলেন পাশাপাশি। ছিল জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণও। বর্ণাঢ্য ওসাকা এক্সপোর ছবি তুলেছেন মঈনুল শাওন।

ইতালি প্যাভিলিয়নের থিম ছিল ‘শিল্প জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করে’
ছবি: প্রথম আলো
সুইজারল্যান্ড প্যাভিলিয়নে দেখা মিলেছে হালকা উপাদানের স্থাপত্যশৈলী
ছবি: প্রথম আলো
যুক্তরাষ্ট্রের প্যাভিলিয়নের সম্মুখভাগে দর্শনার্থীদের ভিড়
ছবি: প্রথম আলো
চীনা প্যাভিলিয়নের থিম ছিল ‘সবুজ উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সমাজ’
ছবি: প্রথম আলো
এক্সপোতে ছিল আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর উপস্থিতি। জাতিসংঘ প্যাভিলিয়নের সম্মুখভাগ
ছবি: প্রথম আলো
বিশালাকারের অ্যানিমেশন চরিত্র ‘গান্দাম’-এর পাদদেশে সব সময় ছিল মানুষের ভিড়
ছবি: প্রথম আলো
এক্সপোর রাতের সৌন্দর্য দেখতে সন্ধ্যায় ‘গ্রেট রিং’-এ উঠতে উপচে পড়া ভিড়
ছবি: প্রথম আলো
কুয়েতের প্যাভিলিয়নে ‘খোলা ডানা’র প্রতীকী ডিজাইন, যা উন্মুক্ততা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রতীক
ছবি: প্রথম আলো
আলজেরীয় প্যাভিলিয়নের সামনে কাজ করছেন এক আরব কারুশিল্পী
ছবি: প্রথম আলো
‘পানির মধ্যেই জীবনের স্পন্দন নিহিত’—এমন থিমে বর্ণিল নকশায় কলম্বিয়ার প্যাভিলিয়ন
ছবি: প্রথম আলো
ধ্রুপদি সংগীতের জন্য বিখ্যাত অস্ট্রিয়ার প্যাভিলিয়নের সম্মুখভাগে ছিল মিউজক্যাল নোটের আদলের সিঁড়ি
ছবি: প্রথম আলো
‘অভিন্ন অবস্থানে একসঙ্গে একটি নতুন ভোর তৈরির’ থিমে সাজানো নেদারল্যান্ডস প্যাভিলিয়ন
ছবি: প্রথম আলো
নজর কেড়েছে তুর্কমেনিস্তান প্যাভিলিয়ন
ছবি: প্রথম আলো
রাতে জ্বলজ্বল করছে পতাকার আদলে তৈরি বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন
ছবি: প্রথম আলো
রাত গভীর হলে খুঁজে নিতে হয় এক্সপো থেকে বের হওয়ার পথ
ছবি: প্রথম আলো
এক্সপো থেকে বের হওয়ার পথে অন্যান্য দেশের সঙ্গে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা
ছবি: প্রথম আলো
