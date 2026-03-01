আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হওয়ার খবরে শোকাহত ইরানিরা

আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হওয়ার খবরে শোকাহত ইরানিরা
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হয়।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি আজ সকালে জানায়, ‘ইরানের সর্বোচ্চ নেতা শহীদ হয়েছেন’ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এর আগে খামেনির নিহত হওয়ার খবর জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুতে ইরানে আজ (১ মার্চ) থেকে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।।ছবি: রয়টার্স
