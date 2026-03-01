আন্তর্জাতিক

আয়াতুল্লাহ খামেনি নিহত হওয়ার খবরে শোকাহত ইরানিরা

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হয়েছেন। আজ রোববার সকালে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমে এ খবর প্রচারিত হয়।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি আজ সকালে জানায়, ‘ইরানের সর্বোচ্চ নেতা শহীদ হয়েছেন’ (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এর আগে খামেনির নিহত হওয়ার খবর জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুতে ইরানে আজ (১ মার্চ) থেকে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে।।ছবি: রয়টার্স

১ / ৯
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ফাইল ছবি। ৯ জানুয়ারি ২০১৮
ছবি: এএফপি
২ / ৯
শনিবার ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় এঙ্গেলাব স্কয়ারে জড়ো হন নারীরা। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান
ছবি: রয়টার্স
৩ / ৯
ইসরায়েলি ও মার্কিন হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর এক ইরানি নারীর কান্না। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান
ছবি: রয়টার্স
৪ / ৯
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর এঙ্গেলাব স্কয়ার শোকার্ত মানুষ। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান
ছবি: রয়টার্স
৫ / ৯
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার খবরে এক নারীর কান্না। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান।
ছবি: রয়টার্স
৬ / ৯
হ্যান্ডআউট ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনি এক সমাবেশে গাড়ি থেকে সমর্থকদের উদ্দেশে হাত নাড়ছেন। ১২ অক্টোবর ২০১১, কেরমানশাহ
ছবি: এএফপি
৭ / ৯
সজল চোখে শোকার্ত এক ইরানি নারী। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান
ছবি: রয়টার্স
৮ / ৯
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর এঙ্গেলাব স্কয়ারে শোকার্ত মানুষের ভিড়। ১ মার্চ ২০২৬, তেহরান
ছবি: রয়টার্স
৯ / ৯
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি (ডানে) এক সমাবেশে বাসিজ মিলিশিয়ার সাবেক সদস্যদের সঙ্গে হাঁটছেন। ২৬ নভেম্বর ২০০৭, তেহরান
ফাইল ছবি: এএফপি
