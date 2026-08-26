নেপালে আকস্মিক বন্যায় চাপা পড়ল বিস্তীর্ণ জনপদ

নেপালে আকস্মিক বন্যায় চাপা পড়ল বিস্তীর্ণ জনপদ
নিমেষেই যেন বদলে গেল চেনা দৃশ্যপট। যেখানে ছিল সাজানো বাড়িঘর আর মানুষের ব্যস্ত কোলাহল, সেখানে আকস্মিক প্রবল বন্যায় এখন কাদামাটির আস্তরণ। বরফধসের কারণে লেন্দে নদীর গতিপথ আটকে যায়। আর এর জের ধরেই উপনদী ভোতেকোশি নদীর পানি তীব্র বেগে ছুটে আসে। মুহূর্তেই মাটির নিচে তলিয়ে গেছে আস্ত গ্রাম—কাদার ওপর কেবল জেগে আছে কিছু আধভাঙা বাড়িঘর। প্রকৃতির এই প্রলয়ংকরী তাণ্ডবে অন্তত ৫৫ জনের প্রাণহানির পাশাপাশি নিখোঁজ হয়েছেন কয়েক শ মানুষ। ছবিতে দেখে নেওয়া যাক নেপালের সেই দুঃসহ চিত্র—
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