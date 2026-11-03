যুক্তরাষ্ট্রে ভোটের লড়াই, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

যুক্তরাষ্ট্রে ভোটের লড়াই, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচন ঘিরে শেষ মুহূর্তের প্রচারে ব্যস্ত প্রার্থীরা। ভোটারদের মন জয়ে কোথাও চলছে নির্বাচনী সমাবেশ, কোথাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাওয়া। প্রচারপত্র হাতে, প্ল্যাকার্ড নিয়ে কিংবা মুঠোফোনে ভোটারদের ঠিকানা খুঁজে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকেরা। ৩ নভেম্বরের নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে চলছে এমনই নানা আয়োজন।
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