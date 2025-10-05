ফিলিস্তিনের পক্ষে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ
গাজায় যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা আংশিকভাবে মেনে নিতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপর ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রতি গাজা অভিযান বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করে এখনো গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এদিকে গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ করছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের সেই বিক্ষোভ নিয়ে আজকের ছবির গল্প।
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯