ফিলিস্তিনের পক্ষে দেশে দেশে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ

গাজায় যুদ্ধ থামাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেওয়া ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনা আংশিকভাবে মেনে নিতে রাজি হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপর ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রতি গাজা অভিযান বন্ধের আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করে এখনো গাজায় হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এদিকে গাজায় ইসরায়েলের হামলার প্রতিবাদে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ করছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের সেই বিক্ষোভ নিয়ে আজকের ছবির গল্প।

গাজায় হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। গাজায় বিমান হামলায় আহত এক ব্যক্তিকে স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ৪ অক্টোবর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
ইসরায়েলি হামলায় গুঁড়িয়ে যাওয়া একটি ভবনের ধ্বংসস্তূপের ভেতর জিনিসপত্র খুঁজছেন এক ফিলিস্তিনি। গাজা নগরী, ৪ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহর ও সেগুলোতে থাকা অধিকারকর্মীদের আটক করেছে ইসরায়েল। এর প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল করছেন সাধারণ মানুষ। স্পেনের বার্সেলোনায় তেমন একটি মিছিল। ৪ অক্টোবর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
কেফিয়ায় মুখ ঢেকে ফিলিস্তিনের সমর্থনে বিক্ষোভ। গাজা অভিমুখে যাত্রা করা ত্রাণবাহী নৌবহর আটকে দেওয়ার প্রতিবাদে ইউরোপের অন্যান্য বড় শহরের মতো বার্সেলোনাতেও শত শত মানুষ বিক্ষোভ মিছিল করেন। ৪ অক্টোবর, ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
ফিলিস্তিনের সমর্থনে পতাকা হাতে বিক্ষোভ। শনিবার ইতালির রোমে
ছবি: রয়টার্স
গাজায় নিহত ফিলিস্তিনি শিশুদের সম্মান জানাতে যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টারের সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে আয়োজন করা হয় ‘নো দেয়ার নেমস’ (তাদের নাম জানুন) অনুষ্ঠান। ম্যানচেস্টার, ব্রিটেন, ৪ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
ইসরায়েলের দখল করা পশ্চিম তীরের হেবরনে সড়ক পাহারায় সেনারা। হেবরন, পশ্চিম তীর, ৪ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে পতাকা তুলে ধরেছেন এক বিক্ষোভকারী। শনিবার ইতালির রোমে
ছবি: রয়টার্স
ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল হিলের সামনে ‘রাইজ আপ ফর গাজা’ বিক্ষোভের সময় ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে বিক্ষোভকারীরা। ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাজ্য, ৪ অক্টোবর
ছবি: এএফপি
