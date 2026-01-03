প্রেসিডেন্টকে ধরে নিয়ে যেতে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা

প্রেসিডেন্টকে ধরে নিয়ে যেতে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা
লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় আজ শনিবার ভোরে বড় পরিসরে হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। ভোরে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর রাজধানী কারাকাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনায় বিকট বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, দুর্দান্ত অভিযান চালিয়ে সফল হয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স। তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে কোথায় নেওয়া হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাননি তিনি।
