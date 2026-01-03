আন্তর্জাতিক

প্রেসিডেন্টকে ধরে নিয়ে যেতে ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলা

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় আজ শনিবার ভোরে বড় পরিসরে হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে তুলে নিয়ে এল যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী। ভোরে ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর রাজধানী কারাকাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনায় বিকট বিস্ফোরণের পর ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, দুর্দান্ত অভিযান চালিয়ে সফল হয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনীর ডেল্টা ফোর্স। তবে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর স্ত্রীকে কোথায় নেওয়া হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাননি তিনি।

১ / ১০
বিস্ফোরণ ও হামলার পর ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের একটি সড়ক। ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
২ / ১০
মার্কিন হামলার পর ভেনেজুয়েলার সর্ববৃহৎ সামরিক কেন্দ্র ফুয়ের্তে তিউনায় জ্বলছে আগুন। ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
৩ / ১০
পুয়ের্তো রিকোর হোসে অ্যাপোন্তে দে লা তোর্রে বিমানবন্দরের টারমাকে মার্কিন যুদ্ধবিমান। পুয়ের্তো রিকোর থেকে ক্যারিবিয়ান সাগরের ওপারেই ভেনেজুয়েলা। ২ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
৪ / ১০
মার্কিন হামলার পর জনশূন্য কারাকাসের ফ্রান্সিসকো ফাজার্দো হাইওয়ে। ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
৫ / ১০
কারাকাসের লা কার্লোতা বিমানঘাঁটিতে আগুনে পুড়ছে গাড়ি। ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
৬ / ১০
পুয়ের্তো রিকোর সাইবাতে লকহিড মার্টিনের এফ-৩৫ জঙ্গিবিমান রুজভেল্ট রোডস নৌঘাঁটিতে অবতরণ করছে। ৩ জানুয়ারি
ছবি: রয়টার্স
৭ / ১০
মার্কিন হামলার পর ভেনেজুয়েলার ভ্যালেন্সিয়ায় একটি পেট্রলপাম্পে গাড়ির লাইন। ৩ জানুয়ারি
ছবি: রয়টার্স
৮ / ১০
মার্কিন হামলার পর উদ্বিগ্ন হয়ে ভেনেজুয়েলার কারাকাসে গ্রামোভেন পাড়ার বাসিন্দারা বাড়ির সামনে বসে আছেন। ৩ জানুয়ারি
ছবি: রয়টার্স
৯ / ১০
মার্কিন হামলার পর ভেনেজুয়েলার কারাকাসে গ্রামোভেন পাড়ার বাসিন্দারা তাঁদের বাড়ির বাইরে অবস্থান করছেন। ৩ জানুয়ারি
ছবি: রয়টার্স
১০ / ১০
ভেনেজুয়েলার কারাকাসে দেশটির সবচেয়ে বড় সামরিক কমপ্লেক্স ফুয়ের্তে তিউনায় আগুন দেখা যাচ্ছে দূর থেকে। ৩ জানুয়ারি
ছবি: এএফপি
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আন্তর্জাতিক থেকে আরও দেখুন