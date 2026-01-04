নিকোলা মাদুরোর পতন, বহু শহরের প্রতিক্রিয়া

নিকোলা মাদুরোর পতন, বহু শহরের প্রতিক্রিয়া
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে গতকাল শনিবার ভোরে তুলে নিয়ে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস থেকে নিউইয়র্কে আনা হয়। মাদুরোর সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসও ছিলেন। তবে ফ্লোরেসের সর্বশেষ অবস্থান এখনো নিশ্চিত করে জানা যায়নি। কারাকাসসহ ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন জায়গায় গতকাল ভোরে ‘বড় পরিসরে’ হামলা চালায় মার্কিন বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় এদিন ভোর ৪টা ২১ মিনিটে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বার্তায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরতে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এসব নিয়েই এই ছবির গল্প।
