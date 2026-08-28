আন্তর্জাতিক

ছবিতে নেপাল–তিব্বতে বন্যা–ভূমিধসের ভয়াবহতা

হিমবাহ ধসে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত হিমালয়ের পাদদেশে থাকা একের পর এক জনপদ। নেপাল–তিব্বত সীমান্তে গত বুধবারের এ ঘটনায় কাদামাটি ও ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও সড়ক। প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে পাঁচ শতাধিক মানুষ। এখনো প্রায় দেড় হাজার নিখোঁজ রয়েছেন। কোথাও স্বজন হারানোর কান্না, কোথাও নিখোঁজ মানুষের অপেক্ষা। এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। বিপর্যস্ত জনপদের কিছু মুহূর্ত উঠে এসেছে আজ শুক্রবার তোলা ছবিতে।

এএফপি
রয়টার্স
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বানের তোড়ে বিধ্বস্ত দোকানে জিনিসপত্র খুঁজছেন এক নারী। ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: রয়টার্স
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হ্রদ ধসে পানি নেমে আসার সতর্কবার্তার পর উঁচু স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন মানুষ। ত্রিশূলী, নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: রয়টার্স
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বন্যায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টানেলে আটকে পড়া এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করছেন নেপালের সেনাবাহিনীর সদস্যরা। রসুয়া, নেপাল
ছবি: এএফপি
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আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের পর হেলিকপ্টার থেকে দেখা যাচ্ছে কাদায় ঢেকে যাওয়া জনপদ। রসুয়া, নেপাল
ছবি: রয়টার্স
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বন্যায় ঘর হারানো এক নারীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আরেক নারী। নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: রয়টার্স
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গিরং বন্দরের কাছে ধ্বংসাবশেষ সরাচ্ছেন চীনের উদ্ধারকারীরা। শিগাতসে, তিব্বত, চীন
ছবি: রয়টার্স
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বন্যা ও ভূমিধসে নিহত শিশুর মরদেহ নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ সদস্যরা। নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: রয়টার্স
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ক্ষতিগ্রস্ত গিরং বন্দরের একটি সড়ক মেরামতের কাজ করছেন শ্রমিকেরা। গিরং কাউন্টি, তিব্বত, চীন
ছবি: এএফপি
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উদ্ধার করা এক বাসিন্দাকে সেনাশিবিরে নিয়ে যাচ্ছেন সেনাসদস্যরা। বাত্তার বাজার, নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: এএফপি
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বন্যায় আটকা পড়ার পর ত্রিশূলী ক্যাম্পে ট্রানজিট ফ্লাইটের অপেক্ষায় স্কুলশিশুরা। নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: এএফপি
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নিখোঁজ স্বজনদের সন্ধানে বীর হাসপাতালে পুলিশের সঙ্গে কথা বলছেন কয়েকজন। কাঠমান্ডু, নেপাল
ছবি: এএফপি
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সেনাশিবিরে স্বজনদের দেখা পেয়ে আবেগাপ্লুত উদ্ধার হওয়া বাসিন্দারা। বাত্তার বাজার, নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: এএফপি
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নিখোঁজ স্বজনদের খোঁজে হাসপাতালের বাইরে ভিড় করছেন স্বজনেরা। কাঠমান্ডু, নেপাল
ছবি: এএফপি
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উদ্ধার হওয়ার পর সেনাশিবিরে কাঁদছেন এক নারী। বাত্তার বাজার, নুয়াকোট, নেপাল
ছবি: এএফপি
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