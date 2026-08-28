ছবিতে নেপাল–তিব্বতে বন্যা–ভূমিধসের ভয়াবহতা

ছবিতে নেপাল–তিব্বতে বন্যা–ভূমিধসের ভয়াবহতা
হিমবাহ ধসে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত হিমালয়ের পাদদেশে থাকা একের পর এক জনপদ। নেপাল–তিব্বত সীমান্তে গত বুধবারের এ ঘটনায় কাদামাটি ও ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়েছে বহু ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও সড়ক। প্রাণ হারিয়েছেন সাড়ে পাঁচ শতাধিক মানুষ। এখনো প্রায় দেড় হাজার নিখোঁজ রয়েছেন। কোথাও স্বজন হারানোর কান্না, কোথাও নিখোঁজ মানুষের অপেক্ষা। এরই মধ্যে ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী ও পুলিশ। বিপর্যস্ত জনপদের কিছু মুহূর্ত উঠে এসেছে আজ শুক্রবার তোলা ছবিতে।
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