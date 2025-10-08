তেল আবিবে শোক–শ্রদ্ধায় হামাসের হামলার বর্ষপূর্তি পালন, জিম্মি মুক্তির দাবি

তেল আবিবে শোক–শ্রদ্ধায় হামাসের হামলার বর্ষপূর্তি পালন, জিম্মি মুক্তির দাবি
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায় হামাস। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী এ সংগঠনের হামলায় নিহত হন ১ হাজার ১০০ জনের বেশি ইসরায়েলি। দুই শতাধিক ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নেওয়া হয়। পাল্টা জবাবে ওই দিনই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল, যা এখনো চলছে।
শোক, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) হামাসের হামলার বর্ষপূর্তি পালন করেন ইসরায়েলবাসী। এজন্য তেল আবিবের জিম্মি চত্বরে (হোস্টেজ স্কয়ার) হাজারো মানুষ জড়ো হন। তাঁরা প্রার্থনায় অংশ নেন। ফুল দিয়ে নিহতদের স্মরণ করেন। অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্ত করে আনার দাবি জানান।
১ / ৫
২ / ৫
৩ / ৫
৪ / ৫
৫ / ৫