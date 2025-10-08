আন্তর্জাতিক

তেল আবিবে শোক–শ্রদ্ধায় হামাসের হামলার বর্ষপূর্তি পালন, জিম্মি মুক্তির দাবি

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায় হামাস। ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতাকামী এ সংগঠনের হামলায় নিহত হন ১ হাজার ১০০ জনের বেশি ইসরায়েলি। দুই শতাধিক ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নেওয়া হয়। পাল্টা জবাবে ওই দিনই গাজায় নির্বিচার হামলা শুরু করে ইসরায়েল, যা এখনো চলছে।

শোক, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) হামাসের হামলার বর্ষপূর্তি পালন করেন ইসরায়েলবাসী। এজন্য তেল আবিবের জিম্মি চত্বরে (হোস্টেজ স্কয়ার) হাজারো মানুষ জড়ো হন। তাঁরা প্রার্থনায় অংশ নেন। ফুল দিয়ে নিহতদের স্মরণ করেন। অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্ত করে আনার দাবি জানান।

হামাসের হামলার বর্ষপূর্তিতে তেল আবিবের হোস্টেজ স্কয়ারে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ আয়োজন
ছবি: রয়টার্স
হামলায় নিহতদের স্মরণ করতে জড়ো হন হাজারো ইসরায়েলি
ছবি: রয়টার্স
গাজায় জিম্মি থাকা ব্যক্তিদের মনে করেন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকে
ছবি: রয়টার্স
এ আয়োজনে জড়ো হওয়া ইসরায়েলিরা গাজায় থাকা অবশিষ্ট জিম্মিদের মুক্ত করে আনার দাবি জানান
ছবি: রয়টার্স
ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে যেই সংগীত উৎসবে হামাস হামলা চালিয়েছিল, সেখানে ফুল দিয়ে নিহতদের স্মরণ করা হয়
ছবি: এএফপি
