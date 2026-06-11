দেশে দেশে বিশ্বকাপ ফুটবলের উৎসব শুরু
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই পর্দা উঠছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬–এর। মাঠের লড়াই শুরুর আগেই বিশ্বের নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে ফুটবল উন্মাদনা। ফুটবল বিশ্বকাপকে ঘিরে দেশে দেশে ইতিমধ্যে শুরু হয়ে সমর্থকদের নানা রকম কার্যক্রম। প্রিয় দলের জার্সি ও পতাকা নিয়ে আনন্দে মেতেছেন সমর্থকেরা। প্রিয় খেলোয়াড়ের জার্সি কিনতে খেলার সামগ্রীর দোকানে ভিড় করছেন তাঁরা। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপ ঘিরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বজুড়ে। মাঠে প্রথম বাঁশি বাজার আগেই ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় আসরকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত কোটি কোটি সমর্থক।
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