যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গত বুধবার রাতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্ব স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গাজা ও ইসরায়েলে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বৃহস্পতিবার যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের নানাভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। ইসরায়েলেও আনন্দঘন পরিবেশ দেখা গেছে। ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের উদ্‌যাপনের কিছু মুহূর্ত নিয়ে সাজানো হলো এই ছবির গল্প

১ / ১০
যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর আনন্দে নিজ দেশের জাতীয় পতাকা জড়িয়ে আছে ফিলিস্তিনের এক শিশু। ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
২ / ১০
ফিলিস্তিনের জরুরি সেবাকর্মীদের উল্লাস। গাজা উপত্যকার গাজা নগরীতে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৩ / ১০
আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনের এক দল শিশু। মধ্য গাজার দেইর আল-বালাহ এলাকার আল-আকসা মার্টারস হাসপাতালের সামনে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৪ / ১০
যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় গাজায় জিম্মি থাকা মাতান জাঙ্গাউকারের মা এনাভ জাঙ্গাউকারের ইসরায়েলের পতাকা ধরে উল্লাস। ইসরায়েলের তেল আবিবের হোস্টেজ স্কয়ারে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৫ / ১০
মিসরের জাতীয় পতাকা নিয়ে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা উদ্‌যাপন। মধ্য গাজায়, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৬ / ১০
যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন ফিলিস্তিনি এক নারী। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৭ / ১০
তেল আবিবের হোস্টেজ স্কয়ারে ইসরায়েলিদের উদ্‌যাপন। ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৮ / ১০
মিষ্টি বিতরণ করে ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধবিরতির ঘোষণা উদ্‌যাপন। মধ্য গাজার নুসেইরাত এলাকায়, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এএফপি
৯ / ১০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মুখোশ পরে এক হাতে যুক্তরাষ্ট্র অন্য হাতে ইসরায়েলের জাতীয় পতাকা হাতে এক ব্যক্তির সামনে সেলফি তুলছেন এক নারী। তেল আবিবের হোস্টেজ স্কয়ারে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
১০ / ১০
ফিলিস্তিনি তরুণদের উল্লাস। দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে, ৯ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: এএফপি
