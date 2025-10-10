যুদ্ধবিরতির ঘোষণা উদ্যাপন ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্থানীয় সময় গত বুধবার রাতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্ব স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গাজা ও ইসরায়েলে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। বৃহস্পতিবার যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার বাসিন্দাদের নানাভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা উদ্যাপন করতে দেখা যায়। ইসরায়েলেও আনন্দঘন পরিবেশ দেখা গেছে। ফিলিস্তিনি ও ইসরায়েলিদের উদ্যাপনের কিছু মুহূর্ত নিয়ে সাজানো হলো এই ছবির গল্প
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০