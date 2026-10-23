পছন্দের বেল্ট, মাপমতো
দৈনন্দিন পোশাকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ বেল্ট। তবে পছন্দের বেল্টটি অনেক সময় কোমরের মাপের চেয়ে বড় হয়ে যায়। তখন বেল্টটি ব্যবহার-উপযোগী করে তুলতে দক্ষ কারিগরের শরণাপন্ন হতে হয়। বেল্টের নিখুঁত মাপ নেওয়া, বাড়তি অংশ কাটা থেকে শুরু করে আবার আগের মতো সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো—সবই করেন এসব কারিগর। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিখ্যাত দোকান জিমস কোবলার কনসিয়ার্জিতে চলছে এমনই বেল্ট ছোট করার কাজ। ছবিতে দেখে নেওয়া যাক সেই কর্মযজ্ঞ—
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