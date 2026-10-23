আন্তর্জাতিক

পছন্দের বেল্ট, মাপমতো

দৈনন্দিন পোশাকের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অনুষঙ্গ বেল্ট। তবে পছন্দের বেল্টটি অনেক সময় কোমরের মাপের চেয়ে বড় হয়ে যায়। তখন বেল্টটি ব্যবহার-উপযোগী করে তুলতে দক্ষ কারিগরের শরণাপন্ন হতে হয়। বেল্টের নিখুঁত মাপ নেওয়া, বাড়তি অংশ কাটা থেকে শুরু করে আবার আগের মতো সুন্দরভাবে জোড়া লাগানো—সবই করেন এসব কারিগর। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিখ্যাত দোকান জিমস কোবলার কনসিয়ার্জিতে চলছে এমনই বেল্ট ছোট করার কাজ। ছবিতে দেখে নেওয়া যাক সেই কর্মযজ্ঞ—

প্রথম আলো ডেস্ক
১ / ৯
বেল্ট ছোট করার আগে নিখুঁত মাপ নিচ্ছেন কারিগর অ্যাঞ্জেল লুসিয়ানো। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
২ / ৯
মাপ অনুযায়ী বেল্টের বাড়তি অংশ চিহ্নিত করছেন কারিগর অ্যাঞ্জেল লুসিয়ানো। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৩ / ৯
চিহ্নিত অংশ কেটে বেল্টটি ছোট করার সূক্ষ্ম কাজ করছেন কারিগর। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৪ / ৯
ছোট করা বেল্টের অংশগুলো ও বাকল আবার নিখুঁতভাবে জোড়া লাগাচ্ছেন কারিগর অ্যাঞ্জেল লুসিয়ানো। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৫ / ৯
ছোট করার আগে বেল্টটি কোমরে পরে মাপ যাচাই করছেন জিমস কোবলার কনসিয়ার্জির ক্লায়েন্ট রিলেশনস পরিচালক সি জে বার্গোস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৬ / ৯
মাপমতো নিখুঁতভাবে ছোট করা বেল্ট কোমরে পরে দেখছেন সি জে বার্গোস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৭ / ৯
দোকানে আসা ক্রেতার লুই ভুইতোঁ ব্র্যান্ডের বেল্টটি পরীক্ষা করে দেখছেন সি জে বার্গোস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৮ / ৯
মাপমতো বেল্ট ছোট করার পর তা কোমরে ঠিকঠাক হয়েছে কি না, তা আবার পরে দেখছেন সি জে বার্গোস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
৯ / ৯
দোকানে আসা ক্রেতাদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছেন সি জে বার্গোস। নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ১ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আন্তর্জাতিক থেকে আরও দেখুন