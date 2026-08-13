দিনের আকাশে নেমেছিল রাত
পশ্চিম ইউরোপের আকাশে গতকাল বুধবার বছরের সবচেয়ে আলোচিত মহাজাগতিক দৃশ্য—পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গেছে। ১৯৯৯ সালের পর এই প্রথম অঞ্চলটিতে এমন বিরল ঘটনার সাক্ষী হয়েছে কোটি কোটি মানুষ। এ দৃশ্য দেখার জন্য রাস্তায় মানুষের ঢল নামে। আকাশ পর্যবেক্ষণে আগ্রহীরা দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন। কারও হাতে বিশেষ চশমা, কারও হাতে দুরবিন, ক্যামেরা। চাঁদ সূর্যকে পুরোপুরি ঢেকে দেবে, আর দিনের আলোয় হঠাৎ নেমে আসবে অদ্ভুত এক অন্ধকার—এ মুহূর্তের জন্য সবার অপেক্ষা।
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