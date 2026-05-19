ছবিতে সান ডিয়েগোতে হামলার কিছু মুহূর্ত

ছবিতে সান ডিয়েগোতে হামলার কিছু মুহূর্ত
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগোর ইসলামিক সেন্টারে গতকাল সোমবার জোহরের নামাজের আগে দুই বন্দুকধারী হামলা চালান। এতে ওই সেন্টারের নিরাপত্তাপ্রহরীসহ তিনজন নিহত হন। সন্দেহভাজন দুই বন্দুকধারীও আত্মহত্যা করেছেন। সব মিলিয়ে এ ঘটনায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সন্দেহভাজন বন্দুকধারীদের একজনের বয়স ১৭ বছর এবং আরেকজনের ১৯ বছর। হামলার খবর পেয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে অভিযান চালান।
সান ডিয়েগোর ক্লেইরমন্ট এলাকায় ওই ইসলামিক সেন্টারের অবস্থান। সেখানে সান ডিয়েগো কাউন্টির সবচেয়ে বড় মসজিদের অবস্থান, রয়েছে শিশুদের ইসলামি বিদ্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল সোমবার জোহরের নামাজের আগে এই গুলির ঘটনা ঘটে। বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
সান ডিয়েগোতে ইসলামিক সেন্টারে হামলার ঘটনায় কিছু মুহূর্ত ছবিতে দেখে নেওয়া যাক—
