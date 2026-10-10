ভোটার তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ, আটক আন্দোলনকারীরা

ভোটার তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ, আটক আন্দোলনকারীরা
ভারতের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন বিরোধী দল ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর বেঙ্গালুরু, শ্রীনগর ও নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ হয়। নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের আটক করে পুলিশ। এ সময় বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
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