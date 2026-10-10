আন্তর্জাতিক

ভোটার তালিকা নিয়ে বিক্ষোভ, আটক আন্দোলনকারীরা

ভারতের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে অনিয়মের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছেন বিরোধী দল ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ১০ অক্টোবর বেঙ্গালুরু, শ্রীনগর ও নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ হয়। নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভকারীদের আটক করে পুলিশ। এ সময় বিক্ষোভকারী ও নিরাপত্তাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

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বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছেন ছাত্রসংগঠনগুলোর সমর্থক ও সদস্যরা। বেঙ্গালুরু, ১০ অক্টোবর
ছবি: এএফপি
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প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারীদের আটক করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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সিজেপির বিক্ষোভ চলাকালে এক আন্দোলনকারীকে আটক করে নিয়ে যাচ্ছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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সিজেপির বিক্ষোভ চলাকালে আটকের সময় নিরাপত্তাকর্মীদের দিকে হাতের ইশারা করছেন এক আন্দোলনকারী। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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সিজেপির বিক্ষোভ চলাকালে আন্দোলনকারীদের আটক করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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সিজেপির বিক্ষোভ চলাকালে এক আন্দোলনকারীকে আটক করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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সিজেপির বিক্ষোভ চলাকালে এক আন্দোলনকারীকে আটক করছেন নিরাপত্তাকর্মীরা। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ দাবি করছেন বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সমর্থকেরা। শ্রীনগর, ১০ অক্টোবর
ছবি: এএফপি
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প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভের সময় ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) এক সমর্থককে আটক করছে পুলিশ। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: এএফপি
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আটকের পর পুলিশের গাড়ি থেকে বাইরে তাকিয়ে আছেন ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) এক সমর্থক। নয়াদিল্লি, ১০ অক্টোবর
ছবি: এএফপি
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প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে শ্রীনগরে কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা। ১০ অক্টোবর
ছবি: রয়টার্স
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