শোক, শেষকৃত্য, ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা

শোক, শেষকৃত্য, ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা
নেপালে প্রলয়ংকরী পাহাড়ি ঢলের এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে। অনেকে এখনো নিখোঁজ স্বজনদের খুঁজে ফিরছেন। কেউ হাসপাতালের দেয়ালে নিখোঁজ স্বজনের ছবি খুঁজছেন। কেউবা ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিচ্ছেন। আবার মরদেহের সন্ধান না পেয়ে কেউ কেউ প্রতীকী শেষকৃত্যের মধ্য দিয়ে প্রিয়জনের আত্মার শান্তি কামনা করছেন। হারানোর বেদনা, অনিশ্চয়তা ও স্বজনদের ফিরে পাওয়ার আকুলতা—দুর্যোগের পর যেন নেপালের মানুষের জীবনে নেমে এসেছে গভীর শোকের আবহ।
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