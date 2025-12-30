ঘটনাবহুল ২০২৫ যেভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে

ঘটনাবহুল ২০২৫ যেভাবে ক্যামেরায় ধরা পড়েছে
গাজায় ইসরায়েলের জাতিগত নিধন, ইউক্রেন যুদ্ধ কিংবা সুদানের গৃহযুদ্ধ—শেষ হবে হবে করেও এ বছর থামানো যায়নি কোনো যুদ্ধ। অথচ ক্ষমতায় গেলে দ্রুতই এসব যুদ্ধ বন্ধ করবেন, এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি যুদ্ধ বন্ধে বছরজুড়ে নানা উদ্যোগ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর পরিকল্পনাগুলো অনেকটাই একপেশে। ট্রাম্পের পরিকল্পনায় গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও থামেনি ইসরায়েলের হামলা। ইউক্রেনেও থেমে থেমে রাশিয়ার হামলা চলেছে।
তার ওপর এ বছর ইসরায়েল-ইরান ও ভারত-পাকিস্তান পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল। বছরজুড়ে নানা দেশে জেন-জিদের আন্দোলনও খবরের শিরোনাম হয়েছে। কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধ ও কঠোর অভিবাসন নীতি এবং কুখ্যাত মার্কিন শিশু যৌন নিপীড়নকারী জেফরি এপস্টেইনের নথিতে সারা বিশ্বের রথী-মহারথীদের নাম উঠে আসাও সারা বছর আলোচনা-সমালোচনার খোরাক জুগিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও এএফপির ছবিতে উঠে এসেছে ২০২৫ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো।