কলম্বিয়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চলছে প্রাণের সন্ধান

কলম্বিয়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে চলছে প্রাণের সন্ধান
১০ আগস্ট শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে কলম্বিয়ার বিভিন্ন এলাকা। ৭ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্পে ধসে পড়ে বহু ভবন। বিধ্বস্ত এসব ভবনের নিচে অনেক মানুষ আটকা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উদ্ধারকারী দলগুলো দ্রুত উদ্ধারকাজ চালাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোথাও স্বজনের খোঁজে চলছে হাহাকার, কোথাও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে চলছে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা। পেরেইরা, কালি ও মানিজালেসে ভূমিকম্পের পর উদ্ধার তৎপরতার সেই চিত্রই উঠে এসেছে এ ছবির গল্পে
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