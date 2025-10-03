ছবিতে সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের আক্রমণ

ছবিতে সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের আক্রমণ
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহরের একটি বাদে বাকি সব জাহাজ আটক করার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। এসব জাহাজে থাকা মানবাধিকারকর্মীদের আটক করেছে ইসরায়েলি সেনারা। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সুইডিশ জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও। এদিকে ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইউরোপের দেশ ইতালি, গ্রিস, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড ও তুরস্ক ছাড়াও মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ হয়েছে।
১ / ৮
২ / ৮
৩ / ৮
৪ / ৮
৫ / ৮
৬ / ৮
৭ / ৮
৮ / ৮