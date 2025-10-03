আন্তর্জাতিক

ছবিতে সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের আক্রমণ

গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহরের একটি বাদে বাকি সব জাহাজ আটক করার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। এসব জাহাজে থাকা মানবাধিকারকর্মীদের আটক করেছে ইসরায়েলি সেনারা। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সুইডিশ জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও। এদিকে ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের প্রতিবাদে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ইউরোপের দেশ ইতালি, গ্রিস, স্পেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড ও তুরস্ক ছাড়াও মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়াসহ বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ হয়েছে।

১ / ৮
ইসরায়েলের হস্তক্ষেপের পর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি নৌযানের আরোহীদের হাত ওপরে দিকে উঠিয়ে রাখতে দেখা যায়
ছবি: রয়টার্স
২ / ৮
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি নৌযান থেকে গ্রেটা থুনবার্গকে নিয়ে যান ইসরায়েলি নিরাপত্তাকর্মীরা
ছবি: রয়টার্স
৩ / ৮
১. গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযান আটকের পর ইসরায়েলি নৌবাহিনীর একটি নৌযান আশদোদ বন্দরের দিকে এগোচ্ছে। ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৪ / ৮
গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে আটক ব্যক্তিদের নিয়ে আশদোদ বন্দরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
৫ / ৮
ইসরায়েলি নৌবাহিনীর দুই যুদ্ধজাহাজ দুই দিক থেকে ঘিরে রেখে ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র একটি নৌযানকে আশদোদ বন্দরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ ইসরায়েল। ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স।
৬ / ৮
ইসরায়েলি বাহিনী ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র নৌযানগুলো আটকে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভে অংশ নেন এক শিক্ষার্থী। তাঁকে চোখ ঢাকা এবং মুখে ছাত্র ইউনিয়নের স্টিকার লাগানো অবস্থায় দেখা যায়। স্পেনের বার্সেলোনায়। বার্সেলোনা, স্পেন, ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স।
৭ / ৮
‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’য় ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে আয়োজিত ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেন শিক্ষার্থীরা। বার্সেলোনা, স্পেন, ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স।
৮ / ৮
মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো সিটিতে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের মিছিল। ২ অক্টোবর ২০২৫
ছবি: রয়টার্স
প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আন্তর্জাতিক থেকে আরও দেখুন