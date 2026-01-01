আন্তর্জাতিক

নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র জোহরান মামদানির শপথ যেভাবে ছবিতে উঠে এল

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের প্রথম মেয়র হিসেবে শপথ নিয়ে ইতিহাস গড়েছেন জোহরান মামদানি। স্থানীয় সময় বুধবার মধ্যরাতে নতুন বছরের প্রথম প্রহরে নিউইয়র্কের ওল্ড সিটি হলের নিচের একটি পরিত্যক্ত সাবওয়ে (পাতালরেল) স্টেশনে এক অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করেন তিনি।

শপথ নেওয়ার সময় জোহরান মামদানির স্ত্রী রমা দুওয়াজি পবিত্র কোরআন হাতে ধরে রাখেন। শপথবাক্য পাঠ করান নিউইয়র্ক রাজ্যের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিসিয়া জেমস। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে জোহরান মামদানির মা–বাবা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাহমুদ মামদানি ও চলচ্চিত্রকার মীরা নায়ার উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে শপথ অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত তুলে ধরা হলো।

১ / ৬
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র হিসেবে শপথ গ্রহণের আগে স্ত্রী রমা দুওয়াজির সঙ্গে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছান জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স
২ / ৬
পবিত্র কোরআন ছুঁয়ে নিউইয়র্ক নগরের মেয়র হিসেবে শপথ নিচ্ছেন জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স
৩ / ৬
শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে স্ত্রী রমা দুওয়াজির সঙ্গে জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স
৪ / ৬
শপথ গ্রহণের পর নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিসিয়া জেমসের সঙ্গে আলিঙ্গন করছেন জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স
৫ / ৬
শপথ নেওয়ার পর সিটি ক্লার্ক মাইকেল ম্যাকসুইনিকে নির্ধারিত ফি দিচ্ছেন জোহরান মামদানি
ছবি: রয়টার্স
৬ / ৬
মেয়র জোহরান মামদানি তাঁর পরিবহন দপ্তরের প্রধান মাইক ফ্লিনকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন
ছবি: রয়টার্স
