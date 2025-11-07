হ্যালোইনের রোমাঞ্চ মিজুলার অলিগলিতে
যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা অঙ্গরাজ্যের পাহাড়ঘেরা শহর মিজুলা, যেখানে হেমন্ত মানেই রং, নীরব সৌন্দর্যের মেলবন্ধন। চারপাশের পাহাড়ে পাতাগুলো এখন ঝরে পড়ছে একে একে। হ্যালোউইনের সময় শহরের বাড়িগুলোর সামনে সাজানো সেই কুমড়াগুলো—কেউ হাসছে, কেউ ভয় দেখাচ্ছে—অন্ধকারে তাদের মুখে লেগে থাকে রহস্যের আভা। শিশুরা তখন ভূতের পোশাক পরে ক্যান্ডির ঝুড়ি হাতে দৌড়াচ্ছে দরজায় দরজায়। কেউ পরেছে কালো টুপি, কেউ মুখে দিয়েছে ভয়াল মাস্ক। বড়রাও বাদ যায় না—ক্যাফেগুলোর জানালা দিয়ে দেখা যায় কফির ধোঁয়া আর শোনা যায় হাসির কলরব।
