হ্যালোইনের রোমাঞ্চ মিজুলার অলিগলিতে

যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা অঙ্গরাজ্যের পাহাড়ঘেরা শহর মিজুলা, যেখানে হেমন্ত মানেই রং, নীরব সৌন্দর্যের মেলবন্ধন। চারপাশের পাহাড়ে পাতাগুলো এখন ঝরে পড়ছে একে একে। হ্যালোউইনের সময় শহরের বাড়িগুলোর সামনে সাজানো সেই কুমড়াগুলো—কেউ হাসছে, কেউ ভয় দেখাচ্ছে—অন্ধকারে তাদের মুখে লেগে থাকে রহস্যের আভা। শিশুরা তখন ভূতের পোশাক পরে ক্যান্ডির ঝুড়ি হাতে দৌড়াচ্ছে দরজায় দরজায়। কেউ পরেছে কালো টুপি, কেউ মুখে দিয়েছে ভয়াল মাস্ক। বড়রাও বাদ যায় না—ক্যাফেগুলোর জানালা দিয়ে দেখা যায় কফির ধোঁয়া আর শোনা যায় হাসির কলরব।

ভয়ের সাজে মজার মুহূর্ত—মিজুলার হ্যালোইন উৎসব সবাইকে মাতিয়ে তুলেছিল।
গিটার হাতে দুই কঙ্কালের সাজ—হ্যালোইনের মঞ্চে মজার এক পরিবেশনা!
ঘরের সামনে জালের সাজ আর ঝুলন্ত ডাইনির পুতুল—হ্যালোইনের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে মিজুলার অলিতে-গলিতে।
ভুতুড়ে মুখের কুমড়ো সাজানো ছোট্ট বাড়ির সিঁড়িতে—পাড়ার বাচ্চাদের সৃজনশীল হাতের কাজ।
ভয় নয়, আনন্দই হ্যালোইনের আসল রূপ—মিজুলায় উৎসব ছুঁয়েছে প্রতিটি বাড়ির দরজা।
বারান্দা ভরে উঠেছে কুমড়োর হাসিতে—মিজুলায় হ্যালোইনের প্রস্তুতি শেষ মুহূর্তে।
মিজুলার এক বাড়ির বারান্দা জুড়ে হ্যালোইনের কুমড়ো প্রদর্শনী।
হ্যালোইনের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে মিজুলার অলিতে-গলিতে।
ঠান্ডা সন্ধ্যায় কুমড়ার আলোয় মিজুলার বাড়িগুল।
কঙ্কালের সাজ, হ্যালোইনের আসল রূপ—মিজুলায়।
