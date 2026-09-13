আন্তর্জাতিক

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজে বাঙালির মিলনমেলা

যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজে গতকাল শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) শুরু হলো দুই দিনব্যাপী ‘ইউকে বেঙ্গলি কনভেনশন (ইউকেবিসি) ২০২৬’। যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত বাঙালিদের সংস্কৃতি–ঐতিহ্য–সৃজনশীলতার মিলন ঘটাতে আয়োজিত এ সম্মেলন আজ রোববার পর্যন্ত চলবে। কেমব্রিজের ক্যামবর্ন সিক্সথ ফর্ম ভিলেজ কলেজে আয়োজিত এ সম্মেলনে সংগীত, নৃত্য, নাটক, আবৃত্তি, সাহিত্য, আলোচনা ছাড়াও শিশুদের জন্য থাকছে বিভিন্ন আয়োজন। পাশাপাশি বাঙালি খাবার, পোশাক, সাজসজ্জা ও দৃশ্যশিল্পের নানা আয়োজনও থাকছে আয়োজনে। ‘ইউকে বেঙ্গলি ডায়াসপোরা ফোর নেশনস প্লাস ইউরোপ’ আয়োজিত এ সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ‘ইউকেবিসি আর্ট অ্যান্ড স্কাল্পচার এক্সিবিশন’। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরের শিল্পীরা চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, কারুশিল্পসহ বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পকর্ম নিয়ে এ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন। এ আয়োজন প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ শিকড়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়ারও একটি উদ্যোগ। এ নিয়ে ছবির গল্প।

সাইদুল ইসলাম
যুক্তরাজ্য
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কেমব্রিজের ক্যামবর্ন সিক্সথ ফর্ম ভিলেজ কলেজে ‘ইউকে বেঙ্গলি কনভেনশন ২০২৬’-এর উদ্বোধনী আয়োজন
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সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ ‘ইউকেবিসি আর্ট অ্যান্ড স্কাল্পচার এক্সিবিশন’
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প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া চিত্রকর্ম
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যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাঙালিরা সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন
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কারুশিল্পসহ বাঙালির পোশাক–সাজসজ্জার নানা উপকরণ স্থান পেয়েছে আয়োজনে
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চিত্রশিল্পীদের শিল্পকর্ম
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সম্মেলনের সাংস্কৃতিক আয়োজন
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শিশুদের জন্য সম্মেলনে রয়েছে নানা আয়োজন
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সম্মেলনে নানা পণ্যের প্রদর্শনী
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সম্মেলনের অনুষঙ্গে বইও আছে
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