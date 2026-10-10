কড়া নিরাপত্তায় থমকে আছে দিল্লি

কড়া নিরাপত্তায় থমকে আছে দিল্লি
ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচির আগে দিল্লিতে নিরাপত্তাব্যবস্থা ব্যাপকভাবে জোরদার করা হয়েছে। ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে (এসআইআর) অনিয়মের অভিযোগ তুলে তরুণদের নেতৃত্বাধীন সিজেপির এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীতে মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য। মেট্রো, ট্রেন, বাসসহ যান চলাচলেও আরোপ করা হয়েছে বিধিনিষেধ।
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