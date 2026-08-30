বিপর্যস্ত নেপালে নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে স্বজনেরা
হিমবাহ ধসের কারণে গত বুধবার নেপাল-তিব্বত সীমান্তে পাথর, বরফ ও কাদার বিশাল ঢল ঘরবাড়ি, সড়ক, সেতু ও বিদ্যুৎকেন্দ্র ভাসিয়ে নেয়। প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত দেশটি এখন উদ্ধারকাজ ও ত্রাণ তৎপরতা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। দুর্গত এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সেনা ও পুলিশের সদস্যরা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করছেন। হেলিকপ্টারে পাঠানো হচ্ছে ত্রাণসামগ্রী। অন্যদিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। স্বজনেরা খুঁজছেন নিখোঁজ ব্যক্তিদের। বিপুলসংখ্যক মরদেহ সংরক্ষণে হিমশিম অবস্থা চিতওয়ান শহরের মর্গগুলোতে। মৃতদেহ রাখার জন্য তৈরি করতে হয়েছে অস্থায়ী ভবন। মরদেহ সমাহিত করা হচ্ছে গণকবরে।
১ / ১০
২ / ১০
৩ / ১০
৪ / ১০
৫ / ১০
৬ / ১০
৭ / ১০
৮ / ১০
৯ / ১০
১০ / ১০