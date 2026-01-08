জামায়াতের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন, আহ্বায়ক এ টি এম মা’ছুম

জামায়াতের নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পুনর্গঠন, আহ্বায়ক এ টি এম মা’ছুম
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ‘জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি’ পুনর্গঠন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বৃহস্পতিবার দলটির পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পুনর্গঠিত এ কমিটিতে সংগঠনের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মা’ছুমকে আহ্বায়ক এবং সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আবদুল হালিমকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন এহসানুল মাহবুব জুবায়ের, মোয়াযযম হোসাইন হেলাল, মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, মোবারক হোসাইন, মো. আবদুর রব, আ ফ ম আবদুস সাত্তার ও হেলাল উদ্দিন।
পেশাজীবী ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটিতে আরও রয়েছেন ডা. নজরুল ইসলাম, ডা. এ কে এম ওয়ালিউল্লাহ, সাবেক অতিরিক্ত সচিব খন্দকার রাশেদুল হক, সাবেক সিনিয়র সচিব মু. সফিউল্লাহ, সাবেক সচিব আবদুল কাইয়ুম, সাবেক সচিব আবদুল্লাহ আল মামুন।
এ ছাড়া সামরিক বাহিনীর সাবেক কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) গোলাম মোস্তফা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) সফিকুল ইসলাম ও মেজর (অব.) মুহাম্মদ ইউনুস আলী।
কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন জাহিদুর রহমান, আতিকুর রহমান, প্রকৌশলী সিরাজুল ইসলাম, রাজিবুর রহমান পলাশ, প্রকৌশলী জুবায়ের আহমদ, হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, মোস্তফা মনোয়ার, মঞ্জুরুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচনী কার্যক্রম গতিশীল ও সমন্বিত করতেই এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান লক্ষ্য থাকবে সারা দেশে নির্বাচনী প্রস্তুতি তদারক করা।