রাজনীতি

তারেক রহমানের সঙ্গে শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সফররত শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিজিথা হেরাথ ও বাংলাদেশে নিযুক্ত শ্রীলঙ্কার হাইকমিশনার ধর্মপাল বিরাক্কোডি।

আজ বুধবার রাত সাড়ে আটটার দিকে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতে দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক, আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয় বলে বিএনপির একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।

এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও দলের যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎ শেষে বেরিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, দেশনেত্রীর প্রতি বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের যে ভালোবাসা, যে সম্মান, সেটা দেখা গেল। খুব কম সময়ের মধ্যে এতগুলো দেশ থেকে এতগুলো মন্ত্রী এসেছেন। তাঁরা বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতিও। তিনি বলেন, তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করা মানে তাঁর ওপর একটা আস্থা রাখা প্রমাণ করে।

