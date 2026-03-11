সরকারের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান পানিসম্পদমন্ত্রীর

সরকারের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের সংগঠিত হওয়ার আহ্বান পানিসম্পদমন্ত্রীর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের ভূমিকার প্রশংসা করে সরকারের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবাইকে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পানিসম্পদমন্ত্রী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের সময় যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সামনে তা আরও কঠিন হতে পারে। আগামী পাঁচ বছরকে লক্ষ্য করে কাজ করতে হলে আরও বেশি সংগঠিত হতে হবে।
বুধবার বিকেলে রাজধানীর একটি হোটেলে অনলাইনভিত্তিক সংগঠন ‘জিয়া সাইবার ফোর্স (জেডসিএফ)’-এর আয়োজনে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পানিসম্পদমন্ত্রী এ কথা বলেন। জেডসিএফের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বিএনপির অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিএনপি ও দলটির সমমনা তিন শতাধিক অনলাইন অ্যাকটিভিস্ট অংশ নেন।
সভায় ডিজিটাল পরিসরে জিয়া সাইবার ফোর্সের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জাতীয় স্বার্থে দায়িত্বশীল ডিজিটাল সচেতনতা বৃদ্ধিতে অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের অবদানের কথা তুলে ধরা হয়। বক্তারা ভবিষ্যতেও সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার আহ্বান জানান।
অনলাইন মাধ্যম নিয়ে সতর্ক করে পানিসম্পদমন্ত্রী বলেন, এখন থেকেই সংগঠিতভাবে কাজ করা না গেলে ভবিষ্যৎ নির্বাচনে বিপদে পড়তে হতে পারে। তাই সবাইকে সতর্ক ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কেউ কেউ রাষ্ট্রের দায়িত্বে থেকে কথা বললেও দলীয় ও জাতীয় দায়িত্ব একসঙ্গে নিয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী দিনেও অনলাইন অ্যাকটিভিস্টরা তাঁদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবেন।
নির্বাচনে শুধু ‘জিয়া সাইবার ফোর্স’ নয়, আরও কয়েকটি সাইবার দল একসঙ্গে কাজ করেছে উল্লেখ করে যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী বলেন, এসব দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই নির্বাচনে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সরকার তাদের ভুলে যায়নি। ভবিষ্যতে তাদের পাশে থাকতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহদী আমিন বলেন, গত ১৬ বছরের দীর্ঘ আন্দোলনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়েও জিয়া সাইবার ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন সময়ে সত্য তথ্য সামনে আনা এবং অপপ্রচারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র হিসেবে বিভিন্ন সময়ে জিয়া সাইবার ফোর্সের সহযোগিতা পেয়েছেন বলে জানান তিনি। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে উল্লেখ করে মাহদী আমিন বলেন, সরকারের বিভিন্ন অর্জন ও ইতিবাচক কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরতে জিয়া সাইবার ফোর্স কার্যকর ভূমিকা রাখবে।
সভাপতির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাউদ্দিন বলেন, বিগত নির্বাচনে ‘বট’ বাহিনীর অপপ্রচারের জবাব দিয়েছে জিয়া সাইবার ফোর্স। নতুন সরকারের চ্যালেঞ্জের কথা স্মরণ করে তিনি অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ-৮ আসনের সংসদ সদস্য লুৎফুল্লাহেল মাজেদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মো. শফিকুল ইসলাম (মিল্টন), সময় টেলিভিশনের সিইও জোবায়ের বাবু, জেডসিএফের চেয়ারম্যান নাসিফ ওয়াহিদ, সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের সদস্য হুমায়ুন কবির, হাসান মাহবুব, আশিক বিন আওয়াল, কামরুল আহসান নোমানী ও সহসভাপতি সোনিয়া আক্তার স্মৃতি। এ ছাড়া জবানের সম্পাদক রেজাউল করিম রনি, জেডসিএফের ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মো. দেলোয়ার হোসেন দ্বীপসহ সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।