একই হলে নামাজ শেষে প্রচারে নামলেন আবদুল কাদের ও সাদিক কায়েম

একই হলে নামাজ শেষে প্রচারে নামলেন আবদুল কাদের ও সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট গ্রহণের বাকি আর কয়েক দিন। ভোটার টানতে জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন প্যানেলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। তাঁরা শিক্ষার্থীদের দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি।
আজ শুক্রবার মাস্টারদা সূর্য সেন হলে জুমার নামাজের পর প্রচার শুরু করেন বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী আবদুল কাদের ও ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের’ ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম। দুজনকে প্রচারপত্র বিলি এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে দেখা যায়।
পরে দুজনই সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। অনলাইনে বুলিং, ব্যক্তি-আক্রমণ ও গালিগালাজ করে বিপর্যস্ত করার অভিযোগ করে আবদুল কাদের বলেন, ৫ আগস্টের আগে ভিন্নমত ধারণ করার কারণে অফলাইনে মারধর করা হতো। সরাসরি আক্রমণ করা হতো, গায়ে হাত তোলা হতো। কিন্তু এখন অনলাইনে বুলিং হচ্ছে। গায়ে হাত তোলার চেয়ে অনলাইনে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ আরও বিপর্যস্ত করে দেয়।
ডাকসু নির্বাচনের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের বলেন, ‘কেবল আমার ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে না। ভিন্নমত ধারণ করেন, এমন সবার ক্ষেত্রেই এমন হচ্ছে। একটা সময় গিয়ে মনে হয়েছে, একটু বোধ হয় ভেঙে পড়েছি।’
‘স্বপ্ন মনে হয় সত্যি হচ্ছে’
এ সময় আবদুল কাদের বলেন, ‘অবশেষে আমাদের লড়াই-সংগ্রামের একটি গতি হতে যাচ্ছে। ২০১৯ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময় আমরা শিক্ষার্থীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করেছি। কীভাবে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সমুন্নত রাখা যায়, সে কাজ করেছি।’
আবদুল কাদের বলেন, ‘আমাদের স্বপ্ন মনে হয় সত্যি হচ্ছে। আমাদের নারীরা নির্ভয়ে ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করতে পারবে। আমরা প্রত্যাশা করি, সাম্যর (স্যার এ এফ রহমান হল শাখা ছাত্রদলের সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক শাহরিয়ার আলম সাম্য) মতো আর কাউকে যেন ক্যাম্পাসে জীবন দিতে না হয়। ক্যাম্পাস ভবঘুরেদের আড্ডাখানা হবে না।’
শিক্ষার্থীদের ভোটদানের আহ্বান জানিয়ে আবদুল কাদের বলেন, ‘ডাকসু থেকে আপনারা মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। গণ-অভ্যুত্থানের পর যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হওয়ার কথা, তা দীর্ঘ এক বছর পর বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করুন।’
আবাসন সংকট সমাধানে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ
এর আগে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম সাংবাদিকদের বলেন, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ অতিক্রম করলেও কার্যকর পরিকল্পনার অভাবে অনেক মৌলিক সমস্যা থেকে গেছে। তিনি বিজয়ী হলে দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপের মাধ্যমে আবাসন সংকটসহ অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা হবে।
আবু সাদিক কায়েম আরও বলেন, হলের খাবারের মান উন্নয়ন, দাম নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও মিল ভাউচার সিস্টেম চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন সাশ্রয়ী এবং মানসম্মত খাবার পান, সে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
এ ছাড়া নির্বাচনে বিজয়ী হলে যেসব নারী শিক্ষার্থী হলে সিট পাননি, তাঁদের জন্য আলাদা আবাসনের ব্যবস্থা করার ঘোষণা দিয়েছেন ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।