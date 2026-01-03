রাজনীতি

হলফনামা পর্যালোচনা

ঢাকা–৬ আসনে জামায়াত প্রার্থী আবদুল মান্নানের বছরে আয় সাত লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকা–৬ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. আবদুল মান্নানছবি: আবদুল মান্নানের ফেসবুক পেজ

ঢাকা–৬ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মো. আবদুল মান্নান পেশায় শিক্ষক, তাঁর স্ত্রী রাশীদাহও শিক্ষকতা করেন। আবদুল মান্নানের বার্ষিক আয় সাত লাখ টাকার কিছু বেশি। তাঁর প্রায় ৪৮ লাখ ৭ হাজার ৩৭৬ টাকার অস্থাবর সম্পদ আছে। তবে তাঁর স্ত্রীর নামে আছে প্রায় দেড় কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সূত্রাপুর, ওয়ারী, গেন্ডারিয়া ও কোতোয়ালি (আংশিক) থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা–৬ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে লড়তে যাচ্ছেন আবদুল মান্নান। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী ইশরাক হোসেন।

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে যাঁরা প্রার্থী হচ্ছেন, বিধি অনুযায়ী তাঁরা নিজেদের আয়–ব্যয় ও সম্পদের তথ্য হলফনামা আকারে জমা দিয়েছেন মনোনয়নপত্রের সঙ্গে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশিত হয়েছে।

হলফনামা অনুযায়ী, ৪৪ বছর বয়সী আবদুল মান্নানের বার্ষিক আয় ৭ লাখ ১৮ হাজার ৫২৫ টাকা। এই টাকা তিনি আয় করেন শিক্ষকতা থেকে, তিনি পিএইচডি ডিগ্রিধারী। আবদুল মান্নান ও তাঁর পরিবারের কারও কোনো ঋণ নেই।

আবদুল মান্নান হলফনামায় অস্থাবর সম্পদের অর্জনমূল্য দেখিয়েছেন ৩৩ লাখ ৭ হাজার ৩৭৬ টাকা। এই সম্পদের বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৪৮ লাখ ৭ হাজার ৩৭৬ টাকা। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নগদ অর্থ আছে ১০ লাখ ৯৩ হাজার ৬৬৭ টাকা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা আছে ৩ লাখ ৮৮ হাজার ৭০৯ টাকা, বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার আছে ১২ লাখ টাকার। এর বাইরে তাঁর কাছে ৫ লাখ টাকার গয়না, ৭৫ হাজার টাকার ইলেকট্রনিক পণ্য ও ৫০ হাজার টাকার আসবাব আছে।

আবদুল মান্নানের স্ত্রী ও পেশায় শিক্ষক রাশীদাহর নামে অস্থাবর সম্পদের অর্জনমূল্য ৬৫ লাখ ৭৪৪ টাকা। এই সম্পদের বর্তমান আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৪৩ লাখ ২০ হাজার ৭৪৪ টাকা। জামায়াত প্রার্থীর স্ত্রীর কাছে নগদ আছে ২৫ লাখ ৫৮ হাজার ৮৭১ টাকা, ব্যাংকে জমা আছে ৬ লাখ ৬১ হাজার ৯১৭ টাকা আর গয়না আছে ২২ লাখ ৮০ হাজার টাকার।

আবদুল মান্নানের স্থাবর সম্পদের মধ্যে ৬ লাখ ২৬ হাজার ৬৫ টাকার অকৃষি জমি আছে। আর তাঁর স্ত্রীর নামে আছে ১৭ লাখ ৬২ হাজার ৫২৬ টাকার অকৃষি জমি।

হলফনামায় নিজের সর্বশেষ জমা দেওয়া আয়করবিবরণীর তথ্য উল্লেখ করেছেন আবদুল মান্নান। সেখানে তিনি কর বর্ষে ৪ লাখ ৯১ হাজার ৭৩৩ টাকা আয়ের বিপরীতে ৬ হাজার ৪০৭ টাকা কর দেওয়ার তথ্য উল্লেখ করেছেন। মোট সম্পদের মূল্যমান দেখিয়েছেন ৪০ লাখ ৮৮ হাজার ৬৪৫ টাকা।

আবদুল মান্নানের স্ত্রী ১০ লাখ ৮ হাজার ৬৩২ টাকা আয়ের বিপরীতে কর দিয়েছেন ৩৯ হাজার ২০৪ টাকা। তিনি তাঁর মোট সম্পদের মূল্যমান দেখিয়েছেন ৯৬ লাখ ১ হাজার ৩৪৮ টাকা।

আব্দুল মান্নান তাঁর বিরুদ্ধে ২১টি ফৌজদারি মামলার কথা হলফনামায় উল্লেখ করলেও সেগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেননি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন