বিজয়ী হলে ঢাকা-৫ আসনে গ্যাস–সংকট নিরসনসহ জন–আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে: কামাল হোসেন

বিজয়ী হলে ঢাকা-৫ আসনে গ্যাস–সংকট নিরসনসহ জন–আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে: কামাল হোসেন
ঢাকা-৫ আসনে (যাত্রাবাড়ী-ডেমরা) বিজয়ী হলে গ্যাস–সংকট নিরসনসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী কামাল হোসেন। তিনি বলেন, ডেমরা-যাত্রাবাড়ী এলাকায় গ্যাস–সংকট প্রকট। এ ছাড়া জলাবদ্ধতা, পয়োনিষ্কাশনের সমস্যা রয়েছে। নির্বাচনে জয় পেলে এই আসনে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করা হবে।
আজ বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডেমরা এলাকায় গণসংযোগ করেন কামাল হোসেন। এ সময় তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন।
আজ বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ডেমরা বাজারে পথসভা করেন কামাল হোসেন। এরপর বিকেল ৫টার দিকে বাজার থেকে নির্বাচনী মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি মালা মার্কেট, মীরপাড়া, বড় পাইটি হয়ে ওয়াসা মোড়ে এসে শেষ হয়।
পথসভায় কামাল হোসেন বলেন, ঢাকা-৫ আসন রাজধানীর প্রবেশদ্বারে হলেও দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকা অবহেলিত, বঞ্চিত এবং উন্নয়ন থেকে অনেক দূরে। বিগত সময়ে যাঁরা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, জনগণ বারবার তাঁদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের মানুষের যথাযথভাবে তাঁদের মতপ্রকাশের সুযোগ এসেছে।
জামায়াত মনোনীত এই প্রার্থী বলেন, রাজধানীর অংশ হওয়ার পরও এই আসনের অধিকাংশ রাস্তা এখনো কাঁচা এবং ভাঙাচোরা অবস্থায় আছে। শিশুদের জন্য খেলার মাঠ নেই। শিক্ষার জন্য সরকারি কলেজ নেই। স্বাস্থ্যসেবায়ও অনেক পিছিয়ে আছে।
কামাল হোসেন বলেন, অর্থনীতির চাকাকে সচল করার পরিবর্তে এখানে বন্ধ করা হয়েছে। এশিয়া মহাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাটকল বাওয়ানী জুট মিল এবং করিম জুট মিল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, লুটপাট, অতীতের ব্যর্থ রাজনীতি এবং ব্যর্থ নেতৃত্বের কারণে যাত্রাবাড়ী-ডেমরা অঞ্চলের মানুষের ভোগান্তির অবসান হয়নি। এখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে পরিবর্তন দরকার। এই পরিবর্তন হবে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
ক্ষমতায় যেতে পারলে ডেমরা-যাত্রাবাড়ী এলাকাকে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসমুক্ত করার আশ্বাস দেন এই প্রার্থী।
ঢাকা দক্ষিণ সিটির ৬৯ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের আমির মাওলানা মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মো. আদনানের সঞ্চালনায় পথসভা ও নির্বাচনী মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য মোকাররম হোসেন, ঢাকা-৫ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি আবদুস সালাম, এনসিপির ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের যুগ্ম আহ্বায়ক দ্বীন মোহাম্মদ মিন্টু প্রমুখ।
এর আগে বেলা ১১টায় ধোলাইপাড়ে আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে প্রার্থীদের মতবিনিময় সভায় অংশ নেন কামাল হোসেন। সেখানে তিনি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রচারকাজে বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাধা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন। একই সঙ্গে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতের দাবি জানান তিনি।