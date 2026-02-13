কিছু আসনের ফল ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ জামায়াতের আমিরের

কিছু আসনের ফল ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ জামায়াতের আমিরের
রিটার্নিং কর্মকর্তারা কিছু আসনের ফল ঝুলিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ করে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘কিছু আসনে ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলছে। এমনকি ঢাকা-৮ আসন এখনো ঝুলে থাকবে কেন? সেখানে কী হচ্ছে, এটা আপনারা সাংবাদিকেরা জানেন।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গণনা চলাকালে বৃহস্পতিবার রাতে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন জামায়াতের আমির।
শফিকুর রহমান বলেন, ‘এই বিষয়গুলো কিন্তু সুস্থ ধারার রাজনীতির পরিচয় বহন করে না। এগুলো অসুস্থ ধারার রাজনীতি। তো সেই বিষয়গুলো আমরা বিবেচনায় নেব। জাতিকে আমরা যতটুকু জানানো দরকার মনে করব জানাব, যাতে ভবিষ্যতে একই মন্দ কাজের চর্চা অথবা ধারাবাহিকতা না থাকে।’
জামায়াতের আমির আরও বলেন, ‘আমাদের কিছু অবজারভেশন (পর্যবেক্ষণ) আছে। সেই অবজারভেশনগুলো আমরা জাতির সামনে তুলে ধরার পক্ষে, যাতে ভবিষ্যতে একই অন্যায়ের বা সীমা লঙ্ঘনের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে, আমরা এগুলা কম্পাইল (একত্র) করছি।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘এখন পর্যন্ত বেশ কিছু আসনে আমাদের জানামতে আমরা এগিয়ে আছি এবং গণনাও কমপ্লিট। কিন্তু স্থানীয়ভাবে যাঁরা রিটার্নিং অফিসার আছেন, তাঁরা ঘোষণা দিচ্ছেন না, ঝুলিয়ে রেখেছেন। তো আমরা বুঝতে পারছি না এটা কেন? ওয়েবসাইটে হঠাৎ করে দেখা গেল যে কে কতটা আসন পেয়েছে সেটা দেওয়া হলো, মাঝখান থেকে উধাও হয়ে গেল, আবার নাই।’
জামায়াতের আমির অভিযোগ করে বলেন, ‘আমাদের লোকদের বসিয়ে রাখা হলো দীর্ঘ সময়। এই একটু আগে উনারা একদম প্রথম পর্যায়ে ১০টা-১২টা কেন্দ্রের যে ফলাফল, সেগুলো ঘোষণা করা শুরু করেছেন। সেটাও আবার বেসরকারি। তো আমরা সব মিলিয়ে এখন আপনাদের সামনে পূর্ণাঙ্গ কোনো বক্তব্য দিতে পারছি না বলে দুঃখিত।
আমরা দেব ইনশা আল্লাহ। আমরা আবার বসব আমাদের মধ্যে, আমরা এগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করব। আমাদেরও কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে সেটাও আমরা দেখব। আবার যদি সামগ্রিক কোনো বড় ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে, সেটাও আমরা সামনে আনব।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘আপনারা আশ্বস্ত থাকতে পারেন যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে ইতিবাচক ধারার রাজনীতি, কল্যাণ ধারার রাজনীতি, মানুষের জন্য রাজনীতি; দলের জন্য রাজনীতি নয়। আমরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা—ওই রাজনীতি করব না।’
ফলাফলের জন ‘সংগত সীমা’ পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, ‘ছোটখাটো কোনো বিষয় নিয়ে আমরা টানাটানি করব না এবং পুরোনো রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও আমরা ফিরে যেতে চাই না। আমরা ইতিবাচক ধারার রাজনীতি করতে চাই।’
শফিকুর রহমান বলেন, ‘রাজনীতি যদি দেশের মানুষের জন্য হয়, তাহলে যাঁরা রাজনীতি করবেন, তাঁদের এ কথা মেনে নিতে হবে যে পাস করার গ্যারান্টি নিয়ে কোনো নির্বাচনও হয় না, কোনো রাজনীতি হয় না। আপনি যাবেন মানুষের কাছে আপনার বক্তব্য নিয়ে। মানুষ যেভাবে গ্রহণ করবে, যতটুকু গ্রহণ করবে, তাকে আপনার অভিনন্দন জানানো উচিত। আমরা দেশবাসীকে...যতটুকু তাঁরা আমাদের সহযোগিতা করেছেন, এর জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা এবং অভিনন্দন জানাই।’
সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) ভাইস প্রেসিডেন্ট রাশেদ প্রধান, লেবার পার্টির চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান ইরান প্রমুখ।