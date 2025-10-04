রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
পুরান ঢাকার একটি রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমানের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ১০টার দিকে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
হাসিবুর অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আয়াতুল্লাহ আল মাহমুদ। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবের সাথে পুরান ঢাকার স্টার কাবাব রেস্টুরেন্টে খাওয়াদাওয়া করছিলাম। এ সময় হঠাৎ করে হাসিব ভাই অসুস্থ বোধ করেন। ভাই আমাকে বললেন, আমি নিশ্বাস নিতে পারছি না, আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি তাঁকে দ্রুত পানি খাওয়ার জন্য দেই।
পানি নেওয়ার আগেই তিনি নিচে পড়ে যান, আমি তাঁকে পিছন থেকে ধরে ফেলি। সে মুহূর্তে জরুরিভাবে আমরা তাঁকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করাই। সেখানে ইসিজি করে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।’
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক মোহাম্মদ রুহুল আমিন প্রথম আলোকে বলেন, হাসিবুর রহমানকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তাঁর হৃৎস্পন্দন ছিল খুবই সামান্য। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইসিজি করা হয়, তাতে তাঁর হৃৎস্পন্দন সম্পূর্ণ সমান্তরালে আসে।
‘আমরা ধারণা করছি, উনি হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন,’ বলেন চিকিৎসক রুহুল আমিন।
হাসিবুর রহমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি ভোলা জেলায়।