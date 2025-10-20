জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার জাতীয় সংসদের এলডি হলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজসহ সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, ইফতেখারুজ্জামান, মোহাম্মদ আইয়ুব মিয়া এবং জাতীয় ঐকমত্য গঠনপ্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
বৈঠকে ১৭ অক্টোবরের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে জুলাই যোদ্ধারা জানান, ঘটনাটি তাঁদের জন্য সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় তাঁরা কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলা বা সহিংসতা ঘটাতে যাননি; বরং তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলো তুলে ধরার জন্যই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে সেই সময় কিছু বহিরাগত ব্যক্তি সেখানে অনুপ্রবেশ করে মারামারি ও ভাঙচুরে জড়িত হন, যাঁদের মধ্যে ২০ থেকে ২৫ জনের পরিচয় তাঁরা চিহ্নিত করেছেন।
এ ঘটনায় জুলাই যোদ্ধারা কমিশনের সদস্যদের কাছে দুঃখ প্রকাশ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। পাশাপাশি সেদিন দায়ের করা ৪টি মামলা প্রত্যাহারে কমিশনের সহায়তা কামনা করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে জুলাই যোদ্ধারা কমিশনকে জানান, তাঁদের অনেকের স্বাস্থ্য কার্ড থাকা সত্ত্বেও গত কোরবানি ঈদের পর থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এ সময় তাঁরা আহত জুলাই যোদ্ধাদের সর্বাবস্থায় চিকিৎসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পক্ষ থেকে একটি লিখিত নির্দেশনা দেশের সব হাসপাতালে পাঠানোর দাবির বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পাশাপাশি জুলাই পরিবারের সদস্যদের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি জোর দেন। এ ছাড়া প্রত্যেক জুলাই যোদ্ধাকে একটি নির্দিষ্ট পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড) প্রদানের বিষয়েও তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, জুলাই যোদ্ধাদের সব দাবি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার বিষয়ে কমিশন আশ্বস্ত করেছে।
বৈঠকে জুলাই যোদ্ধাদের ১৩ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশ নেয়। তাঁরা হলেন মো. সোহাগ মাহমুদ, কামরুল হাসান, মো. আল-আমিন, মুস্তাঈন বিল্লাহ হাবিবী, হাসিবুল হাসান, মারুফা মায়া, আহাদুল ইসলাম, মাজেদুল হক, মো. সাগর উদ্দিন, মো. দুলাল খান, মো. নাহিদুজ্জামান, ইমরান খান ও নুসরাত জাহান।