চলতি মাসেই নির্বাচন নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি

চলতি মাসেই নির্বাচন নিয়ে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপে বসতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ইসি ঘোষিত কর্মপরিকল্পনায় (রোডম্যাপ) সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নির্বাচনে অংশীজনের সঙ্গে সংলাপ শুরু করার কথা।
ইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রোডম্যাপ অনুযায়ী চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই এই সংলাপ শুরু হবে। সংলাপ শুরুর এক সপ্তাহ হতে ১০ দিন আগে অংশীজনদের চিঠি দেওয়া হবে। শুরুতে সুশীল সমাজ, নারী সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের সংলাপ হবে বলে ইসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
ঘোষিত রোডম্যাপে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুশীল সমাজ ও নারী সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম সম্পাদক ও সাংবাদিক, পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে সংলাপ শুরু করার পরিকল্পনা হয়েছে। এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে এই সংলাপ শেষ করার কথা বলা হয়েছে।
নির্বাচনে অংশীজনদের সঙ্গে কখন থেকে ইসি আলোচনায় বসবে, এ বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার সাংবাদিকদের জানান, রোডম্যাপে এই মাসের শেষ দিকে সংলাপে বসার কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এই মাসের শেষ দিকে আমাদের বসার পরিকল্পনা রয়েছে।’
বর্তমানে ইসির নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫১টি। এর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে।
অন্যদিকে নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলতি মাসের মধ্যে শেষ করার উদ্যোগ নিয়েছে কমিশন। কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।
এ বিষয়ে ইসি সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, নতুন ২২টি রাজনৈতিক দলের মাঠপর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো কাগজপত্র ইতিমধ্যে সচিবালয়ে পৌঁছেছে। প্রাপ্ত তথ্যগুলো একটি ব্রডশিট আকারে একত্র করে কমিশনে উপস্থাপন করা হবে। এরপর কমিশনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।
নিবন্ধনপ্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতীক বরাদ্দর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, প্রতীকসংক্রান্ত বিধিমালার সংশোধনের প্রস্তাব এখনো আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
তিনি বলেন, কমিশনের লক্ষ্য হচ্ছে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধনপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। যাতে নির্বাচনী রোডম্যাপ কার্যক্রমে কোনো বিলম্ব না হয়।
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে নতুন দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য এবার ইসিতে মোট ১৪৩টি রাজনৈতিক দল আবেদন জমা দেয়। প্রাথমিক বাছাই শেষে ১২১টি দলের আবেদন বাতিল করা হয়। প্রাথমিক বাছাইয়ে উত্তীর্ণ ২২টি দলকে মাঠপর্যায়ে যাচাই-বাছাই করা হয়। এ ছাড়া আবেদন বাতিল হওয়া দলগুলোকে ইসি আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে।