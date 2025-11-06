এনসিপির মনোনয়ন ফরম পাওয়া যাবে ১০ হাজার টাকায়, জুলাই যোদ্ধা ও কুলি-মজুরদের জন্য ২ হাজার

এনসিপির মনোনয়ন ফরম পাওয়া যাবে ১০ হাজার টাকায়, জুলাই যোদ্ধা ও কুলি-মজুরদের জন্য ২ হাজার
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়ন ফরম কেনা যাবে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকায়। দেশের যেকোনো ব্যক্তি এই মনোনয়ন ফরম নিতে পারবেন, তবে তাঁর আগে এনসিপির প্রাথমিক সদস্য ফরম পূরণ করতে হবে।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর বাংলামোটরে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানান এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সংবাদ সম্মেলনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এনসিপির মনোনয়ন ফরম উন্মুক্ত করা হয়।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা মনোনয়ন ফরমের মূল্য রেখেছি সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা, তবে কেউ যদি বাড়িয়ে দিতে চান, তিনি বাড়িয়েও দিতে পারবেন।’
এনসিপি সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ঐক্য চায় উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানান, সে কারণে মনোনয়ন ফরমের মূল্য ৫০ হাজার টাকা হলেও তাঁরা সেটা কমিয়েছেন। এ ছাড়া জুলাই আহত এবং কুলি–মজুরেরাও তাঁদের দলের মনোনয়ন নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের জন্য মনোনয়ন ফি ২ হাজার টাকা।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘যাঁরা আমাদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হবেন, তাঁরা নামমাত্র একটি ফি দিয়ে ফরম নেবেন। আমরা ন্যূনতম একটা ফি রেখেছি দল চালানোর জন্য।’
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী জানান, অনলাইনে এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদন করে মনোনয়ন ফরম পাওয়া যাবে। এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে বিভাগভিত্তিক সম্পাদকদের কাছেও আবেদন জমা দেওয়া যাবে। কোনো প্রার্থী চাইলে এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এসেও মনোনয়ন ফরম জমা দিতে পারবেন।
আগামী নির্বাচনে এনসিপি ৩০০ আসনে প্রার্থী দেবে উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘তবে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী যদি সংস্কার প্রক্রিয়ায় এক জায়গায় আসে এবং তারা যদি ভবিষ্যতে সংস্কারকাজ বাস্তবায়ন করবে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে বিএনপি ও জামায়াত যে কারও সঙ্গে আমাদের জোট হতে পারে।’
জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের মনমানসিকতার পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘নিজেদের ছেলেমেয়ের একসঙ্গে বিয়ে দিতে পারেন, তাহলে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজে কেন আপনারা একমত হতে পারেন না?’
নির্বাচনে প্রার্থী করার ক্ষেত্রে একটি দল নিজস্ব কিছু লোককে জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চান বলে মন্তব্য করেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। সেখানে তাঁরা দেশের জনগণের প্রতিনিধি তুলে আনতে চান উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাঁরা এনসিপির মনোনয়ন পাবেন, তাঁরা দলের প্রার্থী নন বরং জনগণের প্রার্থী হবেন।
এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি তাসনিম জারার সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদীব, যুগ্ম আহ্বায়ক মাহবুব আলম মাহির, খালেদ সাইফুল্লাহ, এহতেশাম হক, যুগ্ম সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল আমিন, জহিরুল ইসলাম, আলাউদ্দিন মোহাম্মদ, হুমায়রা নূর, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক সাইফুল্লাহ হায়দার এবং জতীয় যুব শক্তির আহ্বায়ক মো. তারিকুল ইসলাম।