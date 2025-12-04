রাজনীতি

এখন সংসদ নির্বাচনের তফসিলের অপেক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি শেষ করে এনেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজনৈতিক দলগুলোও এবার আগেভাগে নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ কোনো কোনো দল তফসিল ঘোষণার আগেভাগেই প্রাথমিকভাবে প্রার্থী মনোনয়ন করে রেখেছে। এখন অপেক্ষা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার।

ইসি সূত্র জানায়, আগামী সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে ইসির। তফসিল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিতে ইসি আগামী রোববার বৈঠকে বসবে। এবার সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি একই দিন গণভোটও হবে। এটিকে একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে ইসি। বিশেষ করে ভোট গ্রহণের সময় ব্যবস্থাপনা কীভাবে করা হবে, তা নিয়ে ইসিকে ভাবতে হচ্ছে। তফসিল ঘোষণার তারিখ ও সময় ব্যবস্থাপনা নিয়ে রোববারের বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

সাধারণত নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর দলগুলো প্রার্থী চূড়ান্ত করে। এবার বিএনপি ইতিমধ্যে ২৩৭টি আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। জামায়াতে ইসলামীও ২৯৮টি আসনে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করে রেখেছে। এসব সম্ভাব্য প্রার্থী নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় জনসংযোগও শুরু করেছেন। তবে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হবে রিটার্নিং কর্মকর্তা প্রতীক বরাদ্দ করার পর।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বিএনপি এবার জোটবদ্ধ নির্বাচনে যাবে নাকি সমমনাদের সঙ্গে আসনভিত্তিক সমঝোতা করবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তবে বেশ কিছু আসনে তারা এখনো প্রার্থী ঘোষণা করেনি। জোট বা সমঝোতা যেটাই হোক, সমমনা দলগুলোকে কিছু আসন ছেড়ে দেবে বিএনপি। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের আগে প্রার্থিতা চূড়ান্ত করা হবে। বিএনপি ইতিমধ্যে নির্বাচনের প্রচারকৌশলও অনেকটা চূড়ান্ত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার চূড়ান্ত করার কাজ করছে দলটি। তবে সম্প্রতি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার কারণে দলটির সম্ভাব্য প্রার্থীদের জনসংযোগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ আটটি দল ইতিমধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক একটি সমঝোতার মধ্যে আছে। তারা আরও কয়েকটি দলকে সঙ্গে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে নির্বাচনী কোনো জোট হবে নাকি আসন সমঝোতা হবে, তা এখনো ঠিক হয়নি। এটি চূড়ান্ত হওয়ার পর জামায়াতে ইসলামীর ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও জনসংযোগ করছেন।

অন্যদিকে গণ–অভ্যুত্থানে নেতৃত্বে থাকা তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টিও (এনসিপি) প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তারা দলীয় মনোনয়নপত্র বিক্রি শেষ করেছে। এখন মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হচ্ছে। শিগগির তারা প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবে বলে জানা গেছে। তফসিল ঘোষণার আগেই আংশিক প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হতে পারে।

জোট গঠনের তৎপরতা

জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীর বাইরে অন্য কিছু দলের মধ্যেও নির্বাচনী জোট বা সমঝোতার চেষ্টা চলছে। গত ২৯ নভেম্বর রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এক কনভেনশনে বামপন্থী নয়টি দল ‘গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট’ নামে বৃহত্তর জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। এই জোটে থাকছে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ছয় শরিক দল বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি), বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ), বাসদ (মার্ক্সবাদী), গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন। এ ছাড়া শরীফ নূরুল আম্বিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাসদ, প্রয়াত পঙ্কজ ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠিত ঐক্য ন্যাপ ও বাসদ (মাহবুব) এই জোটে যুক্ত হচ্ছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), গণ অধিকার পরিষদ ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে নির্বাচনী জোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক নেতাদের একাংশের উদ্যোগে গঠিত রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম আপ বাংলাদেশকে (ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ) জোটে রাখার প্রশ্নে মতভেদকে কেন্দ্র করে এই জোট গঠনের প্রক্রিয়া ঝুলে গেছে। এনসিপি একক নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। অন্যরা এখনো জোট নিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এর বাইরে জাতীয় পার্টির (জাপা) একাংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও জাতীয় পার্টির (জেপি) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক জোট গঠিত হচ্ছে। এই জোটের সম্ভাব্য নাম ‘জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক জোট’। ৩০ নভেম্বর ঢাকার গুলশানে দুই দলের নেতারা মতবিনিময়ও করেছেন।

সময় ব্যবস্থাপনা নিয়ে চ্যালেঞ্জ

এবার সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে একই সঙ্গে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। একজন ভোটারকে দুটি করে ভোট দিতে হবে। এতে ভোট দিতে সময় বেশি লাগবে। এ জন্য ভোটকেন্দ্র বা ভোটকক্ষ বাড়াতে হবে কি না, তা বুঝতে গত শনিবার রাজধানীর একটি ভোটকেন্দ্রে মক ভোটিংয়ের আয়োজন করেছিল ইসি। ওই মক ভোটের প্রাথমিক তথ্য পর্যালোচনায় ইসি বলেছে, প্রতিটি ভোটকক্ষে একটির জায়গায় দুটি করে গোপন কক্ষ (যেখানে গিয়ে ভোটার ব্যালট পেপারে সিল দেন) স্থাপন করা হলে ভোটকেন্দ্র বাড়াতে হবে না। গোপন কক্ষ বাড়ানো এবং ভোট গ্রহণের সময় এক ঘণ্টা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ইসি। আগামী রোববার এটি চূড়ান্ত করা হবে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (ইটিআই) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ উপলক্ষে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, এবার নির্বাচনে দুটি ব্যালট থাকছে। তাই সময় ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মক ভোটিং করে ইসি দেখেছে, একজন ভোটার গড়ে ৩ মিনিট ৫২ সেকেন্ড সময় নিয়েছেন। যে ভোটার গণভোটের ব্যালট না পড়ে ভোট দিয়েছেন তাঁর ২ মিনিট আর যিনি পড়েছেন তাঁর ভোট দিতে ৭–৮ মিনিটও সময় লেগেছে।

ঢেলে সাজানো হচ্ছে মাঠপ্রশাসন

সর্বশেষ তিনটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দলীয় সরকারের অধীনে, এ তিনটি নির্বাচনই প্রশ্নবিদ্ধ। নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে মাঠ প্রশাসন। গত তিনটি জাতীয় নির্বাচন ও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে পুলিশ ও প্রশাসনের ভূমিকা ছিল বিতর্কিত।

এবার অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে যাচ্ছে। নির্বাচন সামনে রেখে সরকার ইতিমধ্যে মাঠ প্রশাসনে বড় ধরনের রদবদল শুরু করেছে। জাতীয় নির্বাচনে সাধারণত ৬৪ জেলার ডিসি এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনাররা রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন। ইউএনওরা থাকেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্বে। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পদে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। এ ছাড়া লটারির মাধ্যমে ৬৪টি জেলায় পুলিশ সুপার (এসপি), মহানগরগুলো বাদে ৫২৭টি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) পদায়ন করা হয়েছে।

ইসি সূত্র জানায়, তফসিল ঘোষণার পর মাঠ প্রশাসনে আর বড় কোনো রদবদলের নির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না বলে মনে করছে ইসি। যদি কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ আসে তখন বিষয়টি সেভাবে বিবেচনা করবে ইসি।

দলগুলো যা বলছে

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি, নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা করতে পারে। আমরা তফসিলের অপেক্ষায় আছি।’

গতকাল প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দীনের সঙ্গে দেখা করে এনসিপির একটি প্রতিনিধিদল। পরে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, তফসিল দেওয়ার সময়টাতে রাজনৈতিক পরিবেশ বিবেচনায় রাখতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রস্তুতি প্রায় শেষ

ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করা, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, আইনবিধি সংস্কার, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, প্রয়োজনীয় কেনাকাটাসহ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে যেসব প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন হয়, ইতিমধ্যে সেগুলো শেষ হয়েছে। এখন তফসিল ঘোষণার অপেক্ষা। ৭–১১ ডিসেম্বরের মধ্যে তফসিল ঘোষণা করার পরিকল্পনা আছে সাংবিধানিক এই সংস্থার। সে ক্ষেত্রে ভোট হবে আগামী বছরের ৫–১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে।

‎সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) প্রধান নির্বাহী বদিউল আলম মজুমদার প্রথম আলোকে বলেন, পুরো জাতি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে আছে। তিনি আশা করেন, ইসি যে সময়সীমার কথা বলেছে, এর মধ্যেই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে এবং সবকিছু সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। এর মধ্য দিয়ে দেশ একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবে।

