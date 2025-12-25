রাজনীতি

সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন তারেক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মঞ্চে উঠে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান তারেক রহমান। ২৫ ডিসেম্বরছবি: প্রথম আলো

অভ্যর্থনা জানাতে আসা দেশবাসীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি পোস্ট করা হয়েছে।

তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফুট নামে খ্যাত মহাসড়কে অগণিত মানুষের সমাগম ঘটে। ২৫ ডিসেম্বর
ছবি: তানভীর আহাম্মেদ

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আজ তারেক রহমান দীর্ঘ ১৭ বছর পর সুদূর লন্ডন থেকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৩০০ ফুট নামে খ্যাত মহাসড়কে অগণিত মানুষের সমাগম ঘটে। ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন জনসমাগমে ঢাকা মহানগরী যেন জনসমুদ্রে পরিণত হয়। অভ্যর্থনা জানাতে আসা দেশবাসীকে তারেক রহমান আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

তারেক রহমানের দেশে ফেরা নিয়ে সড়কে নেতা কর্মীদের ভিড়। খিলক্ষেত এলাকা। ২৫ ডিসেম্বর
ছবি: সাজিদ হোসেন

বিএনপি আরও বলেছে, অভ্যর্থনা জানাতে আসা ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশের বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা–কর্মীদের তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। অভ্যর্থনা কার্যক্রমকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে দায়িত্বে থাকা সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাবসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও তারেক রহমান আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এ ছাড়া আজকের এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে কর্তব্যরত সব গণমাধ্যমের সাংবাদিকদেরও তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

