জুলাই যোদ্ধাদের আইনি সুরক্ষার দাবিতে রাতে সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ
জুলাই যোদ্ধাদের আইনি সুরক্ষা দেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার রাতে জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বিক্ষোভ করছেন কিছু তরুণ। তাঁরা নিজেদের জুলাই যোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, জুলাই জাতীয় সনদে জুলাই যোদ্ধাদের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
এই দাবির বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কাছ থেকে শুক্রবার সকাল ১০টার মধ্যে সিদ্ধান্ত চান বিক্ষোভকারীরা। তা না হলে সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান প্রতিহত করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা।
শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
বৃহস্পতিবার রাত একটার দিকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে গিয়ে দেখা যায়, একদল ব্যক্তি বিক্ষোভ করছেন। তাঁদের কেউ দাঁড়িয়ে কেউ রাস্তায় বসে স্লোগান দিচ্ছেন। নিজেকে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দেওয়া মোয়াজ্জেম হোসেন নামের এক তরুণ প্রথম আলোকে বলেন, ‘জুলাই সনদ যে ঘোষণা করা হচ্ছে, এখানে জুলাই যোদ্ধাদের কোনো ধরনের আইনি সুবিধা (সুরক্ষা) বা জুলাই যোদ্ধাদের কোনো প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।’
মোয়াজ্জেম বলেন, ‘আমাদের সকল জুলাই যোদ্ধারা, সারা বাংলাদেশের জুলাই যোদ্ধারা এখানে উপস্থিত হচ্ছেন। অলরেডি (ইতিমধ্যে) দেখতে পাচ্ছেন, বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের লোক এখানে চলে আসছে। আমরা একটি আলটিমেটাম দিয়েছি যে সকাল ১০টার ভেতরে ঐকমত্য কমিশন এবং যাঁরা যাঁরা প্রতিনিধি, আমাদের সঙ্গে এখানে এসে (তাঁদের) কথা বলতে হবে। আমাদের প্রতিনিধি দল যাবে না, ওনারা এসে কথা বলবেন। এটার (সনদে আইনি সুরক্ষা) জন্য কি ডিসিশন (সিদ্ধান্ত) নিয়েছেন, যদি কোনো ডিশিসন না নেওয়া হয়, আগামীকালকের (শুক্রবার) জুলাই সনদ প্রোগ্রাম (স্বাক্ষর অনুষ্ঠান) করতে আমরা দেব না। এটা আমাদের স্পষ্ট বার্তা।’
মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে বিক্ষোভের বিষয়ে জানাতে চাইলে শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক রাত সোয়া একটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, ‘জুলাই যোদ্ধারা বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করছেন। আমরা তাঁদের সরে যেতে অনুরোধ করেছি, কিন্তু তাঁরা সরছেন না।’
শুক্রবার বিকেলের জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার বিষয়ে ওসি বলেন, অনুষ্ঠান হবে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় সিঁড়ির কাছে। বিক্ষোভকারীরা দক্ষিণ প্লাজার ফটকের বাইরে অবস্থান নিয়েছেন। এতে অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এরপরও সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।