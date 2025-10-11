পরোয়ানাভুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের ‘গ্রেপ্তারে গড়িমসির’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ আপ বাংলাদেশের

পরোয়ানাভুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের ‘গ্রেপ্তারে গড়িমসির’ প্রতিবাদে বিক্ষোভ আপ বাংলাদেশের
গুম ও আয়নাঘরের সঙ্গে জড়িত পরোয়ানাভুক্ত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারে অনীহা এবং কিছু সেনা কর্মকর্তার দেশত্যাগের চেষ্টার অভিযোগ এনে বিক্ষোভ করেছে ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)।
আজ শনিবার বিকেলে রাজধানীর শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে এ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে আপ বাংলাদেশ।
বিক্ষোভে সেনাবাহিনীর মধ্যে যাঁরা গুমের ঘটনায় অভিযুক্ত, তাঁদের অনতিবিলম্বে আইনের আওতায় আনার জন্য আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারের ‘গড়িমসির’ সমালোচনা করা হয়।
আপ বাংলাদেশের সদস্যসচিব আরেফিন মো. হিজবুল্লাহ বলেন, ‘গণ-অভ্যুত্থানের পর আমরা আশা করেছিলাম, অন্তর্বর্তী সরকার সবার আগে গত ১৭ বছরের গুম, খুন, সন্ত্রাস এবং মানুষের জানমালের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করার সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিচারের মুখোমুখি করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর গুম, খুন এবং গণহত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি অবহেলা করে হয়েছে।’