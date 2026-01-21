রাজনীতি

ছাত্রশিবির নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

প্রতিনিধি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্রশিবির নেতার বক্তব্যের প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ২১ জানুয়ারি ২০২৬ছবি: প্রথম আলো

বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সিলেট সফরকে কেন্দ্র করে সড়ক, রেল ও নৌপথ অবরোধের আহ্বান জানিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদকের দেওয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।

আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঁঠালতলা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। পরে ক্যাম্পাস ঘুরে এসে ভাষাশহীদ রফিক ভবনের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে মিছিল শেষ হয়।

সমাবেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদী হাসান হিমেল বলেন, ‘আমাদের আবেগের জায়গা তারেক রহমান। আপনারা গতকাল (মঙ্গলবার) মানববন্ধন করেছেন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নাকি শাকসু (শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচন বানচাল করেছে। অথচ জকসু (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ) নির্বাচনসহ সারা দেশের সব ছাত্র সংসদ নির্বাচনের জন্য ছাত্রদল আন্দোলন করেছে।’

মেহেদী হাসান আরও বলেন, ‘ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের জন্য আমরা চেষ্টা করছি ও করব। কিন্তু দেশনায়ক তারেক রহমানকে নিয়ে কোনো কটূক্তি হলে এই ক্যাম্পাসে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে আপনাদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হবে।’

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সদস্যসচিব শামসুল আরেফিন বলেন, ‘রাজনৈতিক কারণে তারেক রহমানকে নিয়ে সমালোচনা করতেই পারেন। কিন্তু আপনাদের সমালোচনার ভাষা যদি হয় ফ্যাসিজমের ভাষা, আপনারা যদি আওয়ামী লীগের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করেন, তবে আমরা ধরে নেব আপনারা নব্য ফ্যাসিবাদ কায়েম করছেন।’

শামসুল আরেফিন বলেন, ‘আমাদের শরীরে রক্ত থাকতে আমরা কখনো ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে দেব না। তা যদি না করেন, মনে রাখবেন—দিল্লি গেছে স্বৈরাচার, পিন্ডি যাবে রাজাকার।’

এর আগে শাকসু নির্বাচন স্থগিতের ঘটনায় তারেক রহমানের সিলেটের সমাবেশ বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল। গতকাল শাখা ছাত্রশিবিরের ডাকা এক মানববন্ধনে তিনি বলেন, ‘২০ তারিখে শাকসু নির্বাচন না হলে তাঁদের দেশনায়ক তারেক রহমানের সিলেটের সমাবেশ বন্ধ করে দিন। সিলেটের সড়কপথ, রেলপথ সবকিছু বন্ধ করে দিন। যারা শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার হরণ করে, তাদের সমাবেশ করার কোনো অধিকার থাকতে পারে না।’

