রাজনীতি

২৫ ডিসেম্বর দেশে আসছেন তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন। শুক্রবার রাতে গুলশানে এক ব্রিফিংয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানান। ২০০৭ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০০৮ সালে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান তারেক। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তারেকের সাজার রায় বাতিল ও অব্যাহতি মেলে। মায়ের অসুস্থতার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, ‘রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে উপনীত হওয়ামাত্রই’ ফিরবেন। সরকার জানায়, তারেকের দেশে ফিরতে কোনো বাধা নেই।

