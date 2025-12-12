২৫ ডিসেম্বর দেশে আসছেন তারেক রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফিরছেন। শুক্রবার রাতে গুলশানে এক ব্রিফিংয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ তথ্য জানান। ২০০৭ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০০৮ সালে চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যে যান তারেক। গত বছর গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর তারেকের সাজার রায় বাতিল ও অব্যাহতি মেলে। মায়ের অসুস্থতার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, ‘রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে উপনীত হওয়ামাত্রই’ ফিরবেন। সরকার জানায়, তারেকের দেশে ফিরতে কোনো বাধা নেই।