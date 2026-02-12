রাজনীতি

৯০ মিনিট খেলায় থাকুন, ভয় পাবেন না–মাথায় হাত দেবেন না: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার শাহজাহানপুরে মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবিটি বেলা পৌনে ১২টার দিকে তোলাছবি: আসিফ হাওলাদার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় ঐক্যের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘শাপলা কলিতে বেশি সিল পড়ার কারণে অনেকে ভয় পাচ্ছে। এ জন্য ভোট থেকে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমরা তাঁদের বলব ৯০ মিনিট খেলায় (ভোটকেন্দ্রে) থাকুন৷ ভয় পাবেন না, মাথায় হাত দেবেন না।’

আজ বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে ১২টার দিকে রাজধানীর শাহজাহানপুরে মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। এ আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মির্জা আব্বাস।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, মানুষের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, ঢাকা-৮ আসনে শাপলা কলির ভূমিধস বিজয় হবে। তবে এ বিজয় নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর নয়, এ বিজয় শহীদ ওসমান হাদি ভাইয়ের। অনেক ভোটার বলেছেন, শহীদ ওসমান হাদি ভাইয়ের ভোটটা আপনাকে দিচ্ছি। তাঁর হত্যার বিচারটা আমাদের করতে হবে।’

জয়ী হলে সবাইকে নিয়ে কাজ করার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলদারত্ব বরদাশত করা হবে না।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) এই মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘জালেমদের আমরা বাংলার জমিন থেকে উচ্ছেদ করব এবং মজলুমদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব৷ এখানে কোনো নয়-ছয় নেই। যে যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি না৷’

সারা দেশে ১১-দলীয় জোটের প্রার্থীরা ভালো অবস্থানে আছেন বলেও দাবি করেন পাটওয়ারী। তাঁর ভাষ্য, এ ধারা অব্যাহত থাকলে জোট সরকার গঠন করবে।

এ সময় বিভিন্ন স্থানে তাঁদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগও করেন তিনি। পাটওয়ারী বলেন, হামলার আশঙ্কা থাকলে প্রশাসনকে জানাতে নেতা-কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে প্রশাসন বা সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে কেউ আঘাত করলে ‘পাল্টা জবাব’ দেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি।

