রাজনীতি

মঈন খানকে সভাপতি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
জাতীয় সংসদ অধিবেশনফাইল ছবি

বিএনপির সংসদ সদস্য আবদুল মঈন খানকে সভাপতি করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি, বিএনপির সংসদ সদস্য রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, কাজী রকিবুল ইসলাম, মাইনুল ইসলাম খান, ফখরুল ইসলাম, শওকতুল ইসলাম ও ফরিদা ইয়াসমিন এবং জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সাইফুল আলম ও রাশেদুল ইসলাম।

সংসদ নেতা তারেক রহমানের অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম এ কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। পরে এটি কণ্ঠভোটে সংসদে পাস হয়।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদে এখন পর্যন্ত এই একটি মন্ত্রণালয়–সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

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