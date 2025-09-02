রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতা শিবিরের সঙ্গে জড়িত: আবদুল কাদের

রিটকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকিদাতা শিবিরের সঙ্গে জড়িত: আবদুল কাদের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে রিট করা ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেওয়া শিক্ষার্থী আলী হুসেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে জড়িত বলে দাবি করেছেন ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। হুমকিদাতা ওই শিক্ষার্থীর সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক কাদের।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যানটিনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে আবদুল কাদের বলেন, ‘আমরা জানি না, এ রকম একটা মন্তব্য করার পরও কীভাবে এখনো তাঁর ছাত্রত্ব থাকে। আমরা তাঁর সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করি।’
আবদুল কাদের বলেন, ‘ছাত্রশিবির ৫ অগাস্টের পর থেকে এখনো গুপ্তরাজনীতি করে। এখনো তারা তাদের কমিটিগুলো প্রকাশ করে নাই। তাই কে শিবিরের বা শিবিরের না, সেটা বলা কঠিন। কিন্তু আমরা গতকাল গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনের আইডি দেখলাম, সেখানে তাঁর ছাত্রশিবিরের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেখানে তাঁকে শিবির না বলে অস্বীকার করলেও তো বোঝা যায়, সে শিবিরের কি না।’
অবশ্য ওই শিক্ষার্থী ইসলামী ছাত্রশিবিরের সঙ্গে যুক্ত নন বলে দাবি করেছেন সংগঠনটির নেতারা। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও ডাকসু নির্বাচনে জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদ আজ সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘যাঁকে শিবিরের নেতা বানিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে, সেটি যে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা (অপপ্রচার), সেটি জানানোর পরে আমরা নিজেরাই প্রক্টর অফিসে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে এসেছি, যাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়।’
ডাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের জিএস প্রার্থী এস এম ফরহাদের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রোববার হাইকোর্টে রিট আবেদনটি করেন ‘অপরাজেয় ৭১, অদম্য ২৪’ প্যানেলের এক প্রার্থী। ৫ অগাস্টের আগে এস এম ফরহাদ ‘ছাত্রলীগের কমিটিতে’ ছিলেন, এরপরও তিনি কীভাবে ইসলামী ছাত্রশিবির–সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী হলেন, এমন প্রশ্ন তুলে তাঁর প্রার্থিতা চ্যালেঞ্জ করা হয় রিট আবেদনে।
গতকাল সোমবার ওই রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে ডাকসু নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেন হাইকোর্ট। পরে অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যে চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেন। তবে এর মধ্যে ফেসবুকে এক পোস্টে রিট আবেদনকারী ছাত্রীকে ‘গণধর্ষণের’ হুমকি দেন আলী হুসেন নামের ওই শিক্ষার্থী। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আলী হুসেন শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি ওই পোস্টে লেখেন, ‘হাইকোর্টের বিপক্ষে এখন আন্দোলন না করে আগে একে গণধর্ষণের পদযাত্রা করা উচিত।’
আলী হুসেনের এই বক্তব্যের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন আবদুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র সংসদ’ প্যানেলের এজিএস প্রার্থী আশরেফা খাতুন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমরা ৫ অগাস্টের পর থেকে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের নারীরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ যোগাযোগমাধ্যমে হেনস্তার শিকার হচ্ছে। হাসিনা পালায়নের পর আমরা আশা করেছিলাম, নারীদের জন্য একটা সুন্দর সহনশীল ক্যাম্পাস পাব। কিন্তু আমরা দেখছি, নারীকে সামাজিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি তাদের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে।’
সব ছাত্রসংগঠনের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আশরেফা খাতুন বলেন, ‘আমরা আপনাদের আহ্বান করছি, আপনারা নারীদের সেক্সুয়ালি প্রতিরোধ না করে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করুন।’