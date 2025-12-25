রাজনীতি

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন, যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন: ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
গণসংবর্ধনা মঞ্চে তারেক রহমানছবি: তানভীর আহাম্মেদ

আল্লাহ যাঁকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যাঁর থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার বেলা সোয়া তিনটার দিকে তারেক রহমান তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন।

ফেসবুক পোস্টে তারেক রহমান লেখেন, ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ্! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা আপনি সম্মানিত করেন আর যাকে ইচ্ছা আপনি হীন করেন। কল্যাণ আপনারই হাতে। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।’

এর আগেও যুক্তরাজ্যের লন্ডন থেকে দেশে ফেরার পথে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একাধিক পোস্ট দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

আজ ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে তারেক রহমান প্রথম পোস্টটি দেন। পোস্টের শিরোনাম ‘ফেরা’।

‘ফেরা’ শিরোনামের এই পোস্টের সঙ্গে তারেক রহমান নিজের একটি ছবি যুক্ত করেছেন।

