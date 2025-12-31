খালেদা জিয়ার স্মরণে গুলশানে শোকবই, আজও স্বাক্ষর করছেন কূটনীতিকেরা

খালেদা জিয়ার স্মরণে গুলশানে শোকবই, আজও স্বাক্ষর করছেন কূটনীতিকেরা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর গুলশানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গতকাল মঙ্গলবার খোলা শোকবইয়ে আজও স্বাক্ষর করেছেন বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, রাজনৈতিক দলের নেতা ও সমাজের বিশিষ্টজনেরা। দুপুরের পর থেকেই একে একে আসেন বিদেশি দূতাবাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।
বৃহস্পতিবার বিকেল চারটা থেকে সন্ধ্যা পৌনে ছয়টা পর্যন্ত শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন ফ্রান্স, জাপান, মালয়েশিয়া, ইতালি, সৌদি আরব ও ফিলিপাইনের প্রতিনিধিরা। একই সময়ে স্বাক্ষর করেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) ও জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) কর্মকর্তারা।
বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক প্রথম আলোকে বলেন, শোকবই খোলার পর থেকে দেশি-বিদেশি প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর অব্যাহত আছে। আজও বেশ কয়েকটি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এসে খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।
শোকবইয়ে স্বাক্ষর করতে আসা কূটনীতিকদের বেশির ভাগই খালেদা জিয়ার দীর্ঘ রাজনৈতিক ভূমিকা এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁর প্রভাবকে স্মরণ করেন বলে জানা গেছে।
দলীয় সূত্র জানায়, আগামী কয়েক দিন শোকবই খোলা থাকবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসে স্বাক্ষর করে সমবেদনা জানাতে পারবেন। দলের নেতাদের মতে, শোকবইয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক জীবনের প্রতি বৈশ্বিক আগ্রহেরই প্রতিফলন।