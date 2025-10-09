রাজনীতি

জিয়াউর রহমানের কবরে গিয়ে দোয়া করলেন খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
বুধবার রাত ১১টার দিকে শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের কবরে খালেদা জিয়ার গাড়িবহর দেখা যায়ছবি: তানভীর আহাম্মেদ

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে গিয়ে দোয়া করেছেন দলটির চেয়ারপারসন ও জিয়াউর রহমানের সহধর্মিণী খালেদা জিয়া।

বিএনপির একটি সূত্র জানায়, খালেদা জিয়া বুধবার রাত ১০টায় গুলশানের বাসভবন থেকে শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের কবরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রাত ১১টার দিকে শেরেবাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের কবরে তাঁর গাড়িবহর দেখা যায়। তিনি সেখানে রাত ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত অবস্থান করেন। সেখানে স্বামীর আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন তিনি।

খালেদা জিয়ার উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়লে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা–কর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জিয়াউর রহমানের কবর এলাকায় জড়ো হতে শুরু করেন। এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ অন্য নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।

পূর্বঘোষিত কোনো কর্মসূচি ছাড়া জিয়াউর রহমানের কবরে খালেদা জিয়ার আসার কারণ জানতে চাইলে দলটির নেতা এ জেড এম জাহিদ হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটা কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়। ম্যাডাম তাঁর হাজব্যান্ডের (স্বামীর) কবরে দোয়া করার জন্য এসেছেন।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
রাজনীতি থেকে আরও পড়ুন